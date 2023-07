Obispo Darío Quitana: «Nunca se pensó en cerrar el Hogar de ancianos Ismael Sueldo»

Solicitud de colaboración

Así lo expresó el monseñor en una entrevista en el programa En Modo Mañana, en la que también habló de los inconvenientes económicos que atraviesa la institución de cuidado de adultos mayores.

El Obispo Prelado, Darío Rubén Quintana, desminitió en el programa En Modo Mañana, que se haya evaluado la posibilidad de cerrar el Hogar de Ancianos Monseñor Ismael Sueldo.

«Nunca fue una opción porque desde la prelatura siempre priorizamos a los que mas necesitan y a los abuelos.», aseguró el Monseñor y agregó: «Si es cierto que actualmente estamos atravesando una situación económica muy complicada que hace difícil pagar en tiempo y forma los haberes de los 16 trabajadores que tenemos a nuestro cargo en la prelatura.»

Quintana aseguró que, si bien la prelatura recibe aportes de instituciones y privados, lo que se recauda de las actividades que también realiza la iglesia no alcanza para cubrir los salarios y generar lo suficiente para que se pueda mejorar o hacer frente a mejoras o arreglos edilicios: «El aporte más grande que recibimos mensualmente, proviene del IPS que aporta mensualmente 180 mil pesos, también recibimos la ayuda de Bodegas Domingo Hermanos y de Patios de Cafayate que mensualmente aportan dinero.»

Actualmente, el asilo funciona con 19 trabajadores de los cuales 3 pertenecen a la nómina municipal que cubre sus sueldos, los otrs 16 son empleados de la prelatura. El obispo aseguró que desde hace más de un año, el sueldo de los trabajadores está desfasado en 2 meses, ya que este mes etarían cobrando los haberes de abril: «Cuando ingresé el año pasado, ya existía esta situación y además estamos normalizando una deuda con Caritas, que nos ayudó para mantener el hogar.», dijo.

El asilo asiste a 22 abuelos de los cuales 15 son pagados por el convenio con el Pami y por los otros 7 recibimos de parte de familiares aportes.

Finalmente, el obispo aseguró que en terminos contables, el hogar tiene un déficit mensual de 500 mil pesos y aclaró: «Si bien la iglesia no es un organización con fines de lucro, nuestra iglesa tiene las responsabilidades de una empresa y que para que pueda funcionar correctamente necesita generar un dinero que permita hacer frente a arreglos o manutención edilicia.», y pidió reflexión sobre las críticas a los distintos gremios que representan a los trabajadores que nuclean. Nosotros no estamos escatimando, ni la plata está en plazo fijo, sino que realmente no alcanza la plata. La iglesa no genera superhábit en este momento, a pesar de que, como dije antes, es necesario que la actividad genere una ganancia para solventar los gastos que genera.»

Reconocimiento

El Obispo Quintana, destacó el trabajo de las 19 personas que componen el equipo que asiste a los 22 abuelos y agradeció el esfuerzo que realizan para que el funcionamiento del hogar se mantenga de forma correcta a pesar de las dificultades económicas.

Colaboración ciudadana

El Obispo Quintana aseguró que actualmente la prelatura recibe ayuda de particulares y aportes de la actividad de la finca La Soledad, que funciona en San María y el canon que se recibe de la tercerización de la bodega pasa integramente al funcionamiento de las intituciones que tiene bajo su ala la iglesia,

La Prelatura de Cafayate llama a los que esten interesados o puedan colaborar con el funcionamiento normal, pueden hacerlo de distintas formas: «Toda ayuda es válida, lo poco es mucho siempre, y no solamente estamos hablando de dinero, también ayuda mucho acercar mercadería o materiales como sábanas, toallas o elementos de limpieza.»

Para los que puedan colaborar, se pone a dispsición una dirección de correo electrónico: Prelaturacafayate@yahoo.com.ar donde puede solicitar más información.

También facilitaron los datos de las cuentas específicas de la Prelatura para recibir aportes en dinero:

BANCO MACRO

CBU

2850113630094198322771

Alias CBU

CHISTE.NUBE.ABUELO

Titular

PRELATURA DE CAFAYATE

CUIT

30-59738866-3

Nombre

CUENTAS CORRIENTES

Entrevista al Obispo Darío Rubén Quintana