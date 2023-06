La adhesión al paro municipal fue del 100 por ciento en Cafayate

Reclamo salarial

Así lo informó el delegado gremial de ATE, Cristian Haviar, en el programa En Modo Mañana, y aseguró que a medida se levantará ni bien impacten el medio aguinaldo.

Los trabajadores municipales de Cafayate realizaron un paro general este jueves en reclamo del pago del medio aguinaldo correspondiente a la primera mitad del año y en algunos casos en adhesión al reclamo que llevan adelante los trabajadores en Jujuy.

Tras una asamblea realizada este miércoles, se decidió tomar esta medida de fuerza hasta que se haga efectivo el pago del dinero adeudado por los municipios.

El delegado gremial de ATE aseguró que el reclamo también tiene que ver con las diferencias que se plantean a la hora de negociar las paritarias y a la hora de realizar los pagos: «Cuando vamos a negociar las paritarias, desde el municipio nos dicen que deben plegarse a la línea del gobierno provincial, pero a la hora de pagar eso no pasa. En la capital el medio aguinaldo ya se había pagado y acá todavía no. Entonces pedimos que si se van a seguir la línea de la provincia que también se alíneen para pagar.»

«El reclamo salarial coincidió también con el paro nacional por lo que está ocurriendo en Jujuy y que acompañamos. «, dijo Haviar.

El Municipio

El secretario de Gobierno, Marcos Arjona, dijo en el programa En Modo Mañana, que las demoras en los pagos responden a que desde el gobierno provincial no habían girado el dinero que el municipio había solicitado como adelanto de coparticipación para pagar los aguinaldos: » Actualmente el municipio no cuenta con el dinero suficiente para pagar los aguinaldos. No se está recaudando lo sufiiente y debido a la situación económica del país, la provincia y la municipalidad, es que tenemos estas demoras para pagar.

Finalmente, Arjona aseguró que este jueves los 23 millones de pesos que se necesitan para pagar los aguinaldos, ya fuero girados al municipio y este jueves estará siendo trasferido para que impacte este viernes en las cuentas de los empleados.