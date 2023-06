Vecinos de Pueblo nuevo denuncian que utilizan maquinaria municipal para limpiar un terreno privado

Este jueves

Este jueves, una retroescabadora de la municipalidad se vio trasladando leña que sería para los fogones de la Guardia bajo las estrellas.

Vecinos de Pueblo nuevo aseguran que este jueves por la mañana una retroescabadora estuvo trabajando en el terreno de un empleado municipal, del que sacaron leña.

La presidente del Centro Vecinal de Pueblo Nuevo, dijo a Radio Cafayate 95.1: «Vemos que están utilizando recursos que son de todos, empleado horas de trabajo de empleados municipales, para limpiar el terreno de un empleaado de la municipalidad de apellido Castro. Encima nos tratan con prepotencia como si fueran dueños de estancia».

Según aseguró Scipioni la leña sacada sería para emplearse en los fogones de la Guardia Bajo las estrellas de este viernes. Aseguró que hace años que vienen pidiendo la retroexcavadora para poder nivelar las calles y hacer una cancha de fútbol y se la niegan:: » Estuvimos buscanod precios para poder alquilarla y vimos que por hora nos sale 9 mil pesos. Esta máquina está hace 3 horas trabajando acá más lo que sale el traslado por viaje del camión.»

Los vecinos de Pueblo Nuevo aseguran que intentaron comunicarse con gente obras públicas o de la municipalidad para contratar y pagar la retroexcavadora pero no ha habido respuesta: «Al final no cumplieron nada de la última reunión que tuvimos con el intendente y los funcionarios. No vinieron nunca despues de eso.»

Al momento de esta nota continuaban los trabajos.