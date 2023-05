Comenzaron a disputarse los Juegos Evita

Este viernes se enfrentaron en básquet Fonavi Vs Unión categoría Sub-14 masculino y femenino. En futbol Rivadavia Vs Cafayate D.C, en la categoría Sub-16 Fonavi Vs Rivadavia.

Se estima la participación de 130 niños/as y adolescentes. Las categorías son variadas y las disciplinas se completan con vóley, paddle y boxeo.

Mientras, otros competidores pasarán a la instancia provincial por falta de competidores. Este año, por primera vez, habrá participación en la categoría Bocha Adaptado.