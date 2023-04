Operativo Semana Santa: 12 comercios fueron infraccionados tras los controles policiales

Controles comerciales

Según el informe policial 3 de las infracciones fueron locales gastronómicos y los otros 9 fueron locales de venta.

La Policía de Salta realizó en toda la provincia el operativo Semana Santa y en Cafayate se infraccionaron a 12 comercios por falta de habilitaciones correspondientes.

Tres de ellos fueron locales gastronómicos de los cuales uno no contaba con habilitación para la venta de bebidas y los otros dos, no contaba con el certificado de seguridad mínima contra incendio.

El jueves se realizaron 9 infracciones comerciales, de las cuales 2 fueron por no contar con la licencia para la venta de bebidas alcohólicas y las otras 7 por no tener la habilitacion de seguridad mínima contra incendio o no contaban con matafuegos ni luces de emergencia.