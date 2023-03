Patricio Peñalba: «Cafayate no supo imponerse en la agenda provincial»

Elecciones 2023

Así lo aseguró el actual diputado y candidato a intendente de Cafayate por el Frente Salteño en el programa En Modo Mañana.

El diputado provincial, Patricio Peñalba, dijo en el programa , En Modo Mañana: «Cafayate no termina de ser lo que está destinad a ser.» y agregó que mucho de lo que sucede en nuestra ciudad se decide en provincia.

Según tu frase ¿Qué es lo que Cafayate debería ser?

– Empecemos a verlo desde el punto de vista del desarrollo económico. Es el segundo municipio más importante de la provincia después de Salta Capital. Es un destino turístico conocidísimo a nivel nacional e internacional, tenemos un gran flujo de presonas que pasan por Cafayate, una gran producción vitivinícola que hoy le pelea a Mendoza en calidad y veo que ha habido un cambio en estos últimos diez años.

Cafayate ha tenido un desarrollo económico, desarrolló productivo y un desarrollo demográfico muy importante. Ha cambiado su estructura social, al cafayateño se agregaron personas que vinieron a trabajar, vinculadas al turismo, a la producción vitivinícola y también se agregó más población de otras partes del valle.

Frente a este crecimiento demográfico importante vemos que el pueblo está completamente desarticulado, no ha habido una planificación en ese desarrollo. (…) La planificación y el orden hacen que el pueblo crezca de manera desarrollada.

Entonces tenemos que planificar de acá al 2030, donde van a estar ubicadas las viviendas, donde van a estar ubicadas los espacios verdes, donde van a estar los espacios deportivos, tenemos que pensar en las escuela. No tenemos espacios en las escuelas por el crecimiento demográfico.

Todo ese creciminento económico productivo y demográfico se basó prinicipalmente en la inversión privada y nosotros siempre desde atrás con la inversión pública vamos siguiendo ese desarrollo, por eso digo que Cafayate no supo imponerse en la agenda provincial. Hoy lo que sucede en Cafayate se decide en provincia y hoy por lo que es debería sentarse a ver que es lo que necesita para el pueblo.

El municipio no supo adaptarse a este cambio y no agrandarse, no supo planificar.

¿Porqué crees que pasó que Cafayate no supo adaptarse?

– No le atribuyo necesariamente al municipio el problema. Lo no hicimos en Cafayate fue pensar o tener una visión de lo que queremos que Cafayate sea. Las personas vamos cambiando según lo que nos pasa en la vida, vamos pegando volantazos.

Han pasado cosas importantes y muy rápidas y estamos acostumbrados a decir, bueno esto es lo que tengo y ver que hago con lo que tengo con esto. Yo creo que el razonamiento tiene que ser completamente diferente. El razonamiento tiene que ser preguntarnos a dónde queremos ir, que es lo que tengo y como lo modifico para llegar a ese objetivo.

Mientras no tengamos esa visión y mientras no tengamos un norte, no podemos planificar y seguimos haciendo lo que sabemos hacer. Nos arreglamos con lo que tenemos y con eso ahora nos damos cuento que es suficiente.

¿Qué es lo que cambiarías de lo que se está haciendo ahora y que de lo que no se está haciendo en esta gestión si harías?

– Cuando uno va como diputado descubre cosas y te digo que no es lo mismo pedir por pedir que pedir con un plan y lo que a veces uno va a provincia y pregunta:¿A ver que hay? ¿Qué hay como oferta, que puedo traer para Cafayate?

Bueno, eso para mi no funciona porque uno tiene que ser proactivo, uno tiene que armar un plan estratégico, en este caso en Cafayate sería un Master Plan de desarrollo urbanístico, ambiental importantísimo y productivo, social, y en ese plan van a emanar un montón de proyectos de diferentes estamentos. Hablemos de educación, deporte, cultura desarrollo social, solamente por nombrar algunos, donde a partir de ahí, con planificación y seriamente presentado el proyecto uno puede conseguir los fondos. Los fondos están.

Tengo mucho contacto con el ministro de conomía y en la provincia hay un superhábit que lo invierte mucho en el interior, pero ¿Dónde invierte? Donde hay un plan donde se presentó un proyecto. Yo creo que la etapa superadoras es el profesionalismo, tenemos que hacer las cosas seriamente, no esperar que nos traigan soluciones, las tenemos que proponer nosotros, no tenemos que esperar que nos lleguen obras. Tenemos que planificarlas nosotros.

Hemos tenido en Cafayate una política de una sola persona, hemos tenido la idea de ese lide casi mesiánico que estamos esperando que nos salve, yo no creo que funcione, al menos no funciona así en el mundo, no funciona así en los países que yo he vivido. Creo que armar equipos y armar concensos es lo que hace que avancemos.

Eso es lo que le está faltando a Cafayate: Una idea superadora, una planificación a futuro donde todos los actores son importantes.

Si le toca asumir el 10 de diciembre ¿Cómo piensa usted que encararía el tema de la herencia que recibiría después de 12 años de esta gestión en la que hay una secretaría de obras públicas en rojo y con una planta permanente que ha crecido mucho en estos años?

– Yo si lo veo como un desafío, lo veo como una oportunidad. No soy una persona inquisidora que va a ir a patear una mesa y me voy a quejar. Yo trabajo con lo que tengo y trato de mejorar lo que tengo.

Si sabemos y conocemos las cuentas del municipio, conocemos los problemas que tiene y la planta y tendremos que organizar.

No me da miedo porque creo que soy bueno en eso, formando equipos y yo aspiro que un empleado municipal se sienta orgulloso del lugar donde trabaja. Y en eso vamos a tener que hacer mucho trabajo de recurso humano de persona a persona. La municipalidad tiene que ser alguien más del pueblo, tiene que estar abierta a la gente.

El municipio tiene que entender que somos servidores públicos y eso significa servir a la gente. Cuesta mucho creer que se puede trabajar bien si las condiciones laborales no son buenas. Va a haber una reorganización del organigrama actual que tiene la municipalidad que es obsoleto, hay secretarías y departamentos que tienen que crearse.

Va ha haber una punta de lanza con algunos temas que son más estructurales o más urgentes que otros.

¿Cuáles son las secretarías que tendrían que crearse?

– Por ejemplo la secretaría de deportes, que es algo que tiene que ser fundamental aquí. Otra cosa que tenemos que organizar es el tema de la urbanización y con esto no hablo solamente de lo que va a venir sino de lo que no está terminado.

Vemos que comienzan urbanizaciones cuando todavía no hemos terminado de hacer las anteriores: voy a La Banda de Arriba y no está terminado, voy a La Banda de Abajo y no está terminado, Voy al Socorro I y tampoco.

¿Cuales son las amenzas que ves en la campaña?

– Yo soy una persona muy centrada y espero que no sea una campaña sucia, que se comiencen a decir cosas. No me gusta este tipo de política. Creo que nuestra campaña es mostrarnos quienes somos y que queremos hacer.

Entrevista completa a Patricio Peñalba