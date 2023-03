Fernanda Janet Ramos: «El cambio debe ser desde la municipalidad porque ahí está la gente que nos representa»

Elecciones 2023

Así lo expresó la primera candidata trans de la provicnia que representa al espacio Salta Avanza con Vos en el programa En Modo Mañana.

La candidata a intendente Fernanda Janet Ramos, que encabeza el partido Salta Avanza Con Vos, contó En Modo Mañana, detalles de su campaña, sobre el armado de las listas y como se perfila de cara a las elecciones del 14 de mayo en su primera postulación a jefa comunal.

¿Cuáles son las problemáticas que pudiste identificar en este inicio de campaña electoral para candidata a intendente?

– Bueno más allá que una problemática. Creo que fue algo que vine viviendo y que vengo trabajando desde la pandemia. Creo que muchos la hemos pasado mal. Hay personas que han quedado sin trabajo y dependían mucho del bolsón de la municipalidad, de la ayuda social.

Vimos que dentro de la municipalidad se dejaron muchas cosas de lado, aún teniendo recursos de la provincia, así que me puse la camiseta y empezamos a trabajar con un grupo de jóvenes, con organizaciones intentando llevar esta ayuda adelante, trabajando con los cortes solidarios, haciendo con unos compañeros el ropero móvil apoyando unos que otros comedores. Pero bueno, todo en vida no se puede hacer, sino hay una ayuda de por medio.

Al no tener respuesta desde municipalidad tuvimos que hablar a las diferentes personas políticas y nos respondieron bien. Pero vuelvo a repetir el cambio tiene que ser desde la municipalidad, pues ahí están las personas que nos representan.

¿A que te referís puntualmente con que no tuviste respuesta de la municipalidad?

– Cuando vas a pedir algo a la municipalidad mediante nota o algo la respuesta es después te contesto, volverte otro día, llamá o directamente, hacé la nota de nuevo o vas a diferentes áreas y ves gente con el teléfono, gente que está charlando y no te llevan el apunte directamente, te tratan mal.

Y creo que todo eso hay que cambiar desde la municipalidad porque estás representando al pueblo de Cafayate y por lo tanto, tendrías que ser un poquito más amable con la gente y darle una respuesta. No digo ya, pero sí, no hacerla esperar tanto tiempo o ignorarla directamente

¿En qué situación específica te pasó eso?

– Bueno, yo conozco lo que pasó con los cortes solidarios. Necesitaba movilidad porque yo trabajo con un grupo de personas de salta a capital, son peluqueros que vienen de allá y hay que darles la comida, el desayuno, la merienda y que ver el tema del salón. Gracias a Dios, hasta el memento, al salón siempre me lo facilitaron porque lo manejan otras personas, pero las notas en la municipalidad siempre las tenías que estar llevándolas, que sí, que no, que te respondo después.

Lo he llamado al Intenderte al intendente actual, con el cual he tenido y tengo amistad, y siempre me decía que tenía que presentar la nota, y ya sabiendo eso, nunca tenía una respuesta favorable en el momento, siempre tenía que esperar.

Respecto a tu salida a la calle ¿Cuáles son las críticas, sugerencias o pedido que te hizo la gente?

– He hablado con la gente y con los que me acompañan para ir ganando un poco de tiempo y recibiendo la opinión de cada gente y ppor ejemplo en La Banda de Arriba la problemática de ahí es la basura.

Los vecinos me dicenque no va el recolector, que tienen que estar presentando notas hasta hace poco. Me dicen que una ciudadana se acercó a la municipalidad porque ya se cansó de mandar notas por el tema de la basura y no le dieron respuesta. Tuvo que explotar, lamentablemente, y aun así sigue sin respuesta

La verdad que las veces que he caminado por ahí fuimos viendo, y si, la basura en ese sector es muy problemática al igual que el agua.

En la parte baja del Chucha, en La Banda de Abajo, La Banda de Arriba, los sectores coomo Las Conchas. La gente de La Quebrada, es lamentable como tienen que venir hasta acá a presentar proyectos, presentar notas para que el camión vaya una sola vez por esos sectores a dejarle agua, o sea una vergüenza.

Estamos hablando de las necesidades básicas que, como estado nos tienen que garantizar, tanto el agua, la salud, la educación de nuestros hijos. Parece difícil en el siglo en que estamos haya familias que siguen padeciendo la falta de agua. Tenemos como ejemplo las casas de Pueblo Nuevo que hace 12 años que fueron entregadas y actualmente están viviendo con el problema de la falta de luz, de agua, el tema de las cloacas, también es muy importante.

Ahora lo más urgente es el estado de las calles. He pasado por ahí con el el vehículo, he caminado y la verdad que han crecido mucho los arbustos y se están perdiendo esas calles. El alumbrado público también es una vergüenza y bueno, son puntos estratégicos que tenes que ir viendo a poco.

¿Cómo pensaste el armado de tus listas? ¿Porqué elegiste a tal o cual jugador para entrar a la cancha?

– Me habló Walter un compañero de trabajo y me propuso armar un nuevo partido llamado frentes Salta Avanza con vos y me comentó que trabaja mucho con los jóvenes, que hoy en día la juventud está dejada de lado. Me dije bueno, comencemos por ahí, comencemos una lista nueva,c omencemos con gente nueva, con gente que quiere trabajar y que esté capacitada. Si bien hay unas que otras personas que son ya mayores, la lista en sí, tanto en salta como en Cafayate y en todos los departamentos donde está este frente están constituidas por personas jóvenes.

¿A que te referís con «personas capacitadas» para ocupar un puesto?

– Yo creo que para ejercer un cargo sea político o sea municipal, una persona tiene que estar capacitado y no ser elegido por favoritismo o porque te debo algo y te pongo en un cargo, no. Necesitamos personas capacitadas para esos puestos. Si bien yo estoy aprendiendo todo eso, yendo a cursos, yendo a charla y voy aprendiendo el día a día.

¿Cuáles son las fortalezas que vos ves en tu equipo de trabajo y tu propuesta electoral?

La fortaleza sería más que nada el acompañamiento de los propios, de mis mpañeros de la lista, tanto de Salta como de acá.

Entrevista completa a Fernanda Ramos