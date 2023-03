Vecinos Pueblo Nuevo piden la intervención del gobernador para destrabar el conflicto del barrio

Tras 12 años

En un comunicado que recibió Radio Cafayate 95.1 del centro vecinal se pide que se atiendan los disintos reclamos realizados en distintos otrganismo y que, según el escrito, no han tenido respuesta.

Vecinos de la urbanización Pueblo Nuevo, emitieron un comunicado, este martes, dirigido al gobernador, Gustavo Sáenz, para que interceda en la resolución de las obras requeridas hace 12 años y que aún no tienen respuesta de parte del desarrollista, de la Municipalidad de Cafayate y otros organismos, segín lo afirman en el escrito.

Escrito de vecinos de Pueblo Nuevo

Comunicado del Centro Vecinal de Pueblo Nuevo

» AL Sr. Gobernador

Dr.GUSTAVO SAÉNZ Cafayate, 27 de Marzo 2023.-

Somos vecinos de Barrio Pueblo Nuevo, un loteo ubicado en el km 3 de la Ruta Nacional 68, a 4 km del puente de ingreso a la Ciudad de Cafayate.

Desde que se realizó el loteo de un total de 2.200 lotes (Entre 300 y 450 mts. cuadrados cada uno), aproximadamente hace 12 años, compramos los terrenos que debían contar con todos los servicios que se publicitaba a la hora de vender.

Ha pasado mucho tiempo, la mitad de los terrenos aún no cuentan con los servicios de agua de red, luz domiciliaria, alumbrado público, consolidado de las calles, ni que hablar de las cloacas que directamente no existen.

Tenemos un pozo de agua potable, del cual Aguas del Norte no se hace cargo. Actualmente es el desarrollista quien abona el consumo de energía, pero ante su “olvido”, por falta de pago, EDESA corta la energía a la bomba, dejando a todo el Barrio sin agua.

El plano del loteo no se encuentra registrado en la Dirección General de Inmuebles de la Provincia por lo tanto, estamos inmersos en la inseguridad jurídica, ya que nadie puede escriturar El barrio no existe, porque cuando se realizó el loteo no contaba con los requisitos necesarios para ser aprobado por la provincia.

Todas nuestras denuncias están registradas en Defensa al Consumidor, incluso hemos tenido mediaciones sin ningún avance por parte del Desarrollista.

Pero muchos vecinos, sin conocer estas irregularidades, ya construimos nuestras viviendas y somos alrededor de 200 familias que vivimos aquí.

La indefinición hace que todo el barrio se encuentre en un estado de abandono, tanto en sus servicios como el ingreso desde la ruta, fuera de toda normativa de tránsito.

Y por supuesto la tala indiscriminada de nuestros espacios verdes porque no tienen ninguna protección, ya que la donación al municipio de éstos también está en una situación indefinida.

De hecho que si el barrio ya contara, por lo menos con luz domiciliaria y calles en buen estado, muchísimos propietarios ya tendrían su vivienda.

Cabe destacar que Cafayate tiene un grave problema habitacional, donde incluso, no se consigue ni siquiera una vivienda para alquiler anual.

Somos personas de bien y actuamos conforme a derecho, preferimos el diálogo y las soluciones, esperamos comprenda que compramos los terrenos con las promesas de urbanización y hoy vivimos en total precariedad.

Necesitamos ser reconocidos, pagar nuestros impuestos para así poder recibir un trato igualitario con el resto de los vecinos de Cafayate.

El mal estado de las calles, la falta de iluminación, nos pone en muchos casos en situación de indefensión, ya que la policía el servicio de ambulancias, incluso los bomberos, se ven imposibilitados de circular por muchos sectores.

Después todos los esfuerzos realizados e innumerables gestiones ante los organismos pertinentes, apelamos a Usted, Sr. Gobernador, para que se tomen las medidas necesarias y terminar con esta indefinición que nos deja totalmente vulnerables y sin protección jurídica.

Atte.:

Centro Vecinal Pueblo Nuevo

Lic. Silvia Scipioni Rafael García Fernández

Presidenta Secretario

Tel: 3516850846″