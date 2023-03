El 14 de abril asumirá el nuevo secretario gremial de SOEVA Samuel López

El nuevo secretario general de SOEVA, Samuel López, en diálogo con el programa En Modo Mañana, aserguró la fecha de asunción está prevista para el 14 de abril y agregó que ganarón aún con desventajas:

Al ser consultado sobre el desarrollo de las elecciones del sábado pasado, López dijo: » Siempre tuvimos un paso atrás. Ellos hacían deshacían como querían las cosas y después nos enterábamos nosotros, pero gracias a Dios eso no fue motivo para que ellos ganen. La gente el día sábado habló, se expresó en la urna y apostó por el cambio»

– Todavía no, no tuve comunicación con él, (Nelsón López) pero bueno. V amos a ver en estos días si nos comunicamos y hay que ver como como organizamos el tema para el traspaso de del mandato

Eh no eh los votos que nosotros tuvimos de diferencia fueron setenta y cuatro votos.

¿Cuál va a ser el primero cambio que van a plantear en SOOEVA?

– Y bueno el tratar de ser Superman como se dice, tratar de estar en todos lados acá allá nos sirve. Como dice el dicho el que abarca mucho… Así que bueno esa es la idea de nosotros realmente llegar a asumir y bueno empezar a delegar funciones que el sindicato digamos se note el cambio.

Yo tengo que pedir una licencia gremial sin goce de sueldo. Y a trabajar al sino, no puedo estar en los dos lugares. No sería ético para mí tampoco si eso se pudiera hacer, estar acá, cobrar un sueldo como empleado vitivinícola y también cobrar un sueldo del sindicato no creo