Cafayate tendrá 9 candidatos a intendentes

Destacadas26.03.2023 - 7:50

Cafayate tendrá 9 candidatos a intendentes

Por indio el día marzo 26, 2023

Este sábado a la medianoche cerró el plazo para la presentación de las listas con las candidaturas.

Estos son los frentes y partidos inscriptos con sus respectivos candidatos:

PARTIDO JUSTICIALISTA: NESTOR FERNANDO ALMEDA

JUNTOS POR EL CAMBIO: ERNESTO NANNI

FRENTE UNIDOS POR SALTA: RITA VALERIA GUEVARA

FRENTE SALTEÑO: PATRICIO PEÑALBA ARIAS

SALTA PARA TODOS – CALIVA GOBERNADORA: RUBEN ORLANDO VARGAS

ENTRE TODOS: ANIBAL ALEJANDO RAMOS ZANCA

FRENTE AVANCEMOS: GABRIEL FACUNDO GUZMAN

FRENTE SALTA AVANZA CON VOS: FERNANDA JANETH RAMOS

FRENTE SALTA VA CON FELICIDAD: LUIS MARINO LIENDRO

 

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  • Nn: A eso si comentan?esta bien x q no se debe hacer eso pero y lo mio
  • Cristian valera: B tardes estuve las 3 noches con mi mujer desde jujuy vinimos como todos los años…la...

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