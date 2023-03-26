Cafayate tendrá 9 candidatos a intendentes

Este sábado a la medianoche cerró el plazo para la presentación de las listas con las candidaturas.
Estos son los frentes y partidos inscriptos con sus respectivos candidatos:
PARTIDO JUSTICIALISTA: NESTOR FERNANDO ALMEDA
JUNTOS POR EL CAMBIO: ERNESTO NANNI
FRENTE UNIDOS POR SALTA: RITA VALERIA GUEVARA
FRENTE SALTEÑO: PATRICIO PEÑALBA ARIAS
SALTA PARA TODOS – CALIVA GOBERNADORA: RUBEN ORLANDO VARGAS
ENTRE TODOS: ANIBAL ALEJANDO RAMOS ZANCA
FRENTE AVANCEMOS: GABRIEL FACUNDO GUZMAN
FRENTE SALTA AVANZA CON VOS: FERNANDA JANETH RAMOS
FRENTE SALTA VA CON FELICIDAD: LUIS MARINO LIENDRO