Se abrieron las inscripciones para formar parte de Gendarmería nacional

Este lunes se habilitaron las inscripciones para aspirantes y oficiales. El trámite se hace de forma digital para personas entre 17 y 25 años.

Desde el 20 de marzo y hasta el 28 inclusive, se mantendrán abiertas las inscripciones para postular a Oficial (Cadete) o Gendarme (Aspirante) de la Gendarmería Nacional.

Como requisitos, se debe ser argentino nativo o por opción (extranjero con nacionalidad argentina), DNI actualizado, tener entre 17 a 25 años de edad al 31 de diciembre del año de su postulación, estatura entre 1,60 metros y 1,85 metros en caso de mujeres y entre 1,66 y 1,95 en caso de varones, título secundario, no ser deudor, no registrar multas por no asistir a votar, no tener antecedentes judiciales o policiales ni haber tenido una baja por motivos disciplinarios en otras fuerzas.

Los tatuajes permitidos son únicamente los que pueden quedar cubiertos o disimulados con el uniforme de gimnasia o marcas a cinco centímetros por encima del pliegue de codo o por encima de la rodilla.

Para consultas, se habilitó el teléfono 01143102872 del Departamento de Incorporaciones.

El proceso de selección cuenta con tres etapas:

Etapa 1

Inscripción ON LINE

Curso Virtual de Ingreso

Exámen FINAL de forma «Virtual»

Reconocimiento Médico Preliminar en Unidades de GNA.

Presentación de documentación personal exigida para ingreso.

Etapa 2

Se desarrollarán en los Institutos de Formación.

Realización de Pruebas Físicas, Evaluación Psicológica, Exámen Médico, Preocupacional, Entrevista Institucional, Control de Documentación exigida para ingreso.

Etapa 3: Período de adaptación/ Ambientación en institutos

La Dirección de Recursos Humanos convocará a aquellos postulantes que se hayan ubicado con las mejores calificaciones dentro del orden de mérito conforme los resultados de la Segunda Etapa y conforme las vacantes asignadas por la Fuerza.