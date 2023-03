Mauricio Aguirre: «Me parece que tras 12 años ya es hora de un cambio en el municipio»

Elecciones 2023

Aseguró, en el programa En Modo Mañana, el candidato que busca renovar la banca de concejal y que apoyará la candidatura de Ernesto Nanni.

El concejal, Mauricio Pasha Aguirre, en una entrevista en el programa, En Modo Mañana, habló sobre las obras que están realizando en distintos puntos de la ciudad y criticó fuertemente a la Secretaría de Obras Públicas por la falta de ejecución de obras.

«Hemos salido con Ernesto (Nanni) y con Gilda (González) a trabajar ante la ausencia de la secretaría de Obras Públicas. Gracias a que nos conocen y saben como trabajamos pudimos gestionar una pala y una retroexcavadoras para nivelar calles, acondicionar el paso de la banda de arriba y despejar un canchón en Barrio La Esperanza para que el club de fútbol de ahi, que ya tiene 50 chicos, puedan jugar y practicar como corresponde.», dijo Aguirre.

El legislador aseguró que ya son tres las obras que realizaron en distintos puntos de la ciudad gracias a la gestión de una pala y una retroexcavadora: «Por suerte tenemos la colaboración de la gente que opera y es dueña de las máquinas que saben como venimos trabajando y algunas veces nos regalan una horita más de máquina para terminar los trabajos.», dijo el concejal.

Nivelación de la avenida autmóvil club

Al ser consultado sobre el trabajo de nivelado de la avenida Automóvil Club y sobre la queja de algunos vecinos de que se habrían cortado los cables de internet con el paso de la máquina, el concejal aseguró que lamentablemente se trató de un error producto de querer mejorar la calle: «Por comedidos y por hacer lo que no hace Obras Públicas, tuvimos un error, pero hay que decir también que esos caños de la empresa, están mal ubicados ya que se encuentra dentro de lo que es la calle y no deberían estar ahi. Conversé con vecinos quienes aseguraron que no es la primera vez que esto ocurre.», dijo Aguirre y aseguró que ya se hicieron las gestiones ante la empresa de Telecom para que envíen una cuadrilla a arreglar los cables dañados y agregó: «Obviamente que esto corre por nuestra cuenta y nos vamos a hacer cargo. Pedimos disculpas a los vecinos y les queremos asegurar que vamos a seguir trabajando.»

Según lo expresado en la entrevista por el candidato a renovar su banca como edil del municipio, una hora máquina de una pala esta entre 9 y 12 mil pesos y el de una retroexcavadora puede costar entre 14 y 19 mil pesos: «Yo le quiero agradecer a Ernesto Nanni porque durante mi gestión, tuve que recurrir a los privados y el fue uno de los que me acompañó durante todo el año para conseguir cosas, incluso antes de saber que iba ser candidato. Estuve tocando puertas en el gobierno provincial y me cerraron las puertas. Por eso es que ahora estamos trabajando los tres (Nanni, Aguirre, González.).»

Entrevista completa a Mauricio Aguirre