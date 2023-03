El jefe de bomberos denunció a Sergio Cisneros por interrumpir con su camión el paso normal de la autobomba

Seguridad vial

El ingeniero Gabriel Domingo, aseguró a Radio Cafayate 95.1, que desde hace más de un año viene solictando al dueño del camión, el candidato a diputado por San Carlos, Sergio Cisnero, que reubique el vehículo de forma correcta.

El jefe de Bomberos Voluntarios, Gabriel Domingo, denunció en la Dirección de Tránsito de Cafayate sobre la ubicación de un camión de gran porte que obstaculiza el paso de los vehículos que prestan los servicios de asistencia en emergencias.

El camión sería propiedad del empresario y candidato diputado por San Carlos, Sergio Cisneros, y se encuentra estacionado en la calle Calixto Mamaní.

El vehícuo se encuentra visiblemente alejado del cordón y según Domingo, el escaso espacio que queda entre el camión y los otros vehículos estacionados del otro lado, ya produjeron la rotura de un automóvil que intentaba pasar por esa calle.

Según el jefe de bomberos, esta situación ya ha sido notificada en varias oportunidades de parte de la Dirección de Tránsito, quienes aseguran que, a pesar de esto, el camión sigue sin ser ubicado correctamente.

«En reiteradas ocaciones hablé con el propietario del camión, Sergio Cisneros, pidiendo que lo estacione bien, que lo acomode o lo reubique, porque cuando hay movimiento de gente en la temporada, con los autos que se estacionan en frente ya no dejan pasada para el camión. El otro día salió una emergencia, un principio de incendio en el centro y el camión de bomberos rompó un espejo de un auto producto que no puede pasar. No hay salida y no tenemos como hacerlo.», dijo Domingo.

El Jefe de bomberos dijo a Radio Cafayate 95.1, que a pesar de haber insistido en que se reubique este camión que en esta situación lo único que hace es afectar a los vecinos de Cafayate, no solo en el tránsito sino en la prestación de los servicios de emergencia: «Si ya se maneja así, que usa la calle como su taller propio no quiero saber como va a hacer para representar los intereses del pueblo si se candidatea para diputado.»