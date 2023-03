Rita Guevara: «A muchos les preocupas la figura de una mujer en la intendencia, por es prefieren ser ellos»

Elecciones 2023

Así lo expresó la actual concejal que confiró su candidatura a ocupar el cargo ejecutivo tras las elecciones del próximo 14 de mayo.

La conceja, Rita Guevara, comentó en una entrevista en el programa En Modo Mañana, y aseguró que su candidatura responde a una compromiso asumido en en el 2021.

Hasta el momento la concejal Guevara es la única mujer candidata a intendente y en relacióna esa particularidad aseguró: «No es fácil, y la comunidad lo tiene que saber. Es muy difícil enfrentar algunos pensamientos machistas que no los dejan ver las potencialidades que vos podés tener si te dan la oportunidad.»

Según Guevara, en las elecciones del 2021 el gobernador Gustavo Saenz, le habría solicitado que fuera ella la candidata a Diputada pero por cuestiones estratégicas se decidió que fuese como concejal y dijo: «Que pasaba si me iba bien como diputada, yo no tendría la cara de presentarme como cadidata a intendente, es decir, dejar al suplente y dejar el cargo que la gente voto para ellos. (…) Hay una cosa que no hay que perder y eso es el respeto al electorado.»

«Desde el 2021 se habían generado algunos acuerdos que lamentablemente no se cumplieron por alguna personas que ahora también quieren presentarse a candidatos a intendentes desconociendo o faltandole el respeto al electorado que los eligió para ocupar otros cargos.», dijo la concejal y agregó que algunos de los que se habían comprometido con ella, hoy son candidatos.

Ante la consulta sobre si la candidatura había sido definida en una reunión que mantuvieron el pasado 20 de febrero con el Presidente del Ente Regulador de Servicio Públicos, Carlos Saravia, dijo: «El mensaje es claro, el gobernador les va a permitir a todos que participen. El gobernador no tiene ningún elegido, más allá de que algunas encuestas puedan dar unas cuantas centécimas más que los otros. Todos tienen derecho a participar.»

Con respecto a las cosas por mejorar en Cafayate y sobre cuales serían los proyectos más urgentes que considera implementar en caso de ser electa intendente: » Lo que considero más que urgente tiene que ver con el reclamo que vienen haciendo los vecinos hace tiempo y es el tema de los caminos y la calle.».

Ante la pregunta sobre si la herencia que deja la actual gestión va a ser una complicación para el próximo intendente en caso que el Intendente Almeda no logre la reeleción, Guevara dijo: » Si, porque creo que va a ser complejo el municipio que vamos a recibir, ya que se sigue nombrando a gente de su gabinete en planta permanente y en la categoría 24, que es la más alta.», y agregó que es «algo desleal que está haciendo el intendente.»

Entrevista completa a Rita Guevara