Luis Liendro: «En Obras Públicas no se están haciendo los controles que corresponden»

Elecciones 2023

Así lo aseguró el ex funcionario de esa secretaría y ahora candidato a Intendente por el Frente Avancemos en el programa En Modo Mañana.

El ex director de Obras Públicas, Luis Liendro, en diálogo con el programa En Modo Mañana, habló sobre como se trabaja en esa secretaría, de las falencias que existen según su perspectiva y que lo impulsa a presentarse como opción en las próximas elecciones de 14 de mayo.

Liendro comentó que durante el tiempo que trabajó en la Secretaría de Obras Públicas no le permitieron realizar los controles como se debían: «La parte estructural es muy importante y más en la parte pública. Habían casos en los que se hicieron obras eléctricas, pero esas obras tenían que tener si o si tienen que tener un acondicionamiento de seguridad.», dijo el ex funcionario y aseguró que en relación a la obra de la Escuela Zuviría y aseguró: » Yo siempre dije que esa obra estaba mal hecha porque no estaba hecha la planilla de carga.»

Al ser consultado por las razones de su renuncia a su cargo en la Secretaría de Obras Públicas, Liendro dijo que «no me daban la capacidad» para hacer tareas que él consideraba importante: «Solo me tenían para controlar al personal y cuando pedía supervisar una obra me decían siempre que no era prioridad, que era para despues. Una vuelta me mandaron a buscar a una obra cuando agarré un plano y me fui igual.»

Candidatura

La propuesta que Liendro considera que es más importante es trabajar en el alumbrado público y en el estado de las calles.

En cuanto a la estrategia dijo que su idea sería poder trabajar en conjunto con el Concejo Deliberante y los distintos sectores: «Yo no veo porqué el intendente no puede trabajar con el concejo y tirar todos para un mismo lado.» dijo Liendro y además agregó: «Una vez que se terminan las elecciones, se tiene que trabajar en conjunto y dejar de lado que vos tiras para un lado entonces no te apoyo.»

«Yo fui parte de los Boy Scouts y siempre me acuerdo que nos inculcaban la idea de dejar mejor que lo que está el lugar donde vivimos.», dijo Liendro.

Calles y veredas

El docente de la escuela Técnica 4.132 aseguró que él no está de acuerdo con adoquinar las calles debido a que las características del suelo y por el tránsito de la calle se produce un efecto bombeo que termina generando las ondulaciones: «Yo considero que se debería vender la adoquinera y comprar un camión que cuesta 28 millones de pesos que realiza el cemento y automaticamente va dispersando el material para distribuir el pavimento.»

También comentó que una de los temas urgente a revisar es el tema habitacional: «Veo las obras que se hicieron en los módulos y me parece que se podría haber hecho de otra forma para que la gente no esté hacinada.»

El profesor Luis Liendro es candidato a Intendente por el Partio Salta Independiente que compone el frente Avancemos y que hasta el momento presentarían dos listas de candidatos a concejales según lo aclaró el ex funcionario de obras públicas.

Entrevista completa a Luis Liendro