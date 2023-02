El año soñado de Lionel Messi, el ganador del Premio The Best al Jugador

En París

El rosarino se impuso a los finalistas Karim Benzema y Kylian Mbappé para adueñarse del prestigioso trofeo.

El capitán de la Selección Argentina y del París Saint Germain ha recibido el máximo galardó de los The Best FIFA Football Awards™ celebrada en París, en la que se impuso a los finalistas Kylian Mbappé y Karim Benzema, tras un año histórico en el que ha conseguido la Copa Mundial de la FIFA.

El premio fue votado por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, así como por periodistas expertos y aficionados de todo el mundo. Messi también ganó el The Best al Jugador de la FIFA de 2019 y se convierte en el tercer jugador que recibe el trofeo en dos ocasiones, después de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski.

El ganador bajo la lupa

Messi protagonizó una serie de actuaciones fascinantes durante la triunfal campaña de Argentina en la Copa Mundial. El genial número 10 fue el talismán de Argentina en Catar, marcando siete goles -incluidos dos en aquella inolvidable victoria final sobre Francia- y dando tres asistencias durante el torneo. Sus compañeros de equipo mencionaron a menudo su liderazgo como un factor esencial en el éxito del equipo. La influencia inspiradora de Messi quedó patente cuando recibió el Balón de Oro al mejor jugador de la competición. Messi, quien también ganó el galardón en Brasil 2014™, se convirtió en el primer jugador en recibirlo dos veces. El atacante también superó a la leyenda alemana Lothar Matthäus como poseedor del récord de apariciones en la Copa Mundial.

A nivel de clubes, Messi se adaptó rápidamente al París Saint Germain tras dejar el Barcelona en el verano de 2021. Fue una figura clave en el título de la Ligue 1 conquistado por el PSG en su primera temporada, y ha seguido aportando regularmente al equipo francés en 2022/23. Sin embargo, el triunfo de Messi en la Copa Mundial definió su año, ya que iluminó el escenario más grande del fútbol y levantó el trofeo que codiciaba por encima de todos los demás.

Los momentos mágicos de Messi

Messi ofreció una exhibición de virtuosismo en la final de la Copa Mundial más dramática de todos los tiempos entre Argentina y Francia. Marcó dos goles y participó en la decisiva tanda de penales.

Vídeo resumen del partido entre Argentina y Francia jugado en el Estadio de Lusail, Lusail, el 18 de diciembre de 2022 a las 18:00 (hora local).

Tras sufrir una sorprendente derrota en la primera jornada ante Arabia Saudí, las esperanzas de Argentina en la Copa Mundial pendían de un hilo cuando se enfrentó a México en su segundo partido de la fase de grupos. El partido estaba empatado a 0-0 a mediados de la segunda parte, cuando Messi abrió el marcador con un preciso disparo raso que impulsó a su país.

Vídeo resumen del partido entre Argentina y México jugado en el Estadio de Lusail, Lusail, el 26 de noviembre de 2022 a las 22:00 (hora local).

A nivel de clubes, Messi puso fin a una sociedad de 21 años con el Barcelona cuando abandonó el club catalán para fichar por el París Saint Germain en agosto de 2021. Se estrenó como goleador con su nuevo equipo fue a lo grande, con un golazo en un duelo de pesos pesados de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Manchester City.

Lo que dicen de Messi

«Es un honor entrenarlo y verlo jugar. Es algo emocionante porque cada vez que lo ves jugar es una gran fuente de motivación para sus compañeros, para la gente, para el mundo entero. Si Messi es el mejor jugador de todos los tiempos… A veces, como argentinos, parece que lo decimos sólo porque somos argentinos. Quizá sea egoísta… No tengo ninguna duda en decir que es el mejor de la historia». Lionel Scaloni, entrenador de Argentina

«Si él [Messi] no hubiera ganado el Mundial, mi opinión sobre lo que ha hecho por el fútbol mundial no habría cambiado absolutamente nada. Por supuesto, para él es el logro final de una carrera increíble. Para mí, lo he dicho muchas veces, es el mejor. Sería difícil entender que un jugador pueda competir con lo que él ha hecho en los últimos 50 o 70 años». Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y ex entrenador de Messi en el Barcelona «El fútbol de este hombre destierra cualquier rivalidad. Vi a muchos brasileños -y a gente de todo el mundo- animando a Messi en esta electrizante final de la Copa Mundial. Es un genio que, más allá de ser la estrella del Mundial, ha liderado una era». Ronaldo (O Fenomeno)

Cómo se decidió el ganador del premio The Best al Jugador Masculino de la FIFA

Un total de 14 jugadores fueron nominados inicialmente para el The Best al Jugador Masculino de la FIFA, elegidos por un panel de expertos.

De esta preselección, votaron los seleccionadores nacionales masculinos, los capitanes de las selecciones nacionales masculinas, los periodistas futbolísticos y los aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador como primera, segunda y tercera opción.

Se otorgaron puntos a los nominados en función de su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero).

Los capitanes de las selecciones nacionales nominadas no podían votarse a sí mismos.

Las selecciones de los cuatro grupos de votación -entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados- contaban cada una con el 25% del total de votos, independientemente del número de votantes de cada grupo.

El premio al The Best al Jugador Masculino se concedió a la persona con más puntos.

El procedimiento de votación para el The Best al Jugador Masculino de la FIFA fue supervisado por observadores independientes.