Pancho Figueroa anunció su despedida de La Serenata

A los 78 años

El icónico ex Chalchalero aseguró que luego de más 60 años de trayectoria ha llegado el momento de dejar los escenarios y abocarse a su familia.

Pancho Figueroa aseguró que ésta será su última presentación en el escenario del Payo Solá y, en conferencia de prensa, dijo que en septiembre terminará su gira por latinoamerica.

«Mi familia me reclama que no paso suficiente tiempo con ellos. En casa tengo a mi mujer, hijos y nietos que me piden que me quede.», dijo Figueroa en conferencia de prensa y agregó que luego de la serenata sigue una serie de conciertos por Bolivia, Colombia y distintos puntos de Latinoamérica.

En una emotiva presentación, el ex chalchalero hizo un recorrido por las canciones más emblemáticas de Los Calchaleros, como Plaza 9 de Julio, Sargento Cabral.

Figueroa dijo que la Serenata a Cafayate es una de las fiestas más representativas del país y que hay que trabajar para que la tradición del folclore no se pierda. Al finale de su presentación fue homenajeado, con la entrega de un reconocieminto, a su vasta trayectoria, el mismo fue otorgado por el Gobernador de la Provincia.

El público acompañó al artista, en todo momento, haciendo más emotiva su presentación.