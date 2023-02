Micaela Chauque le cantará a Cafayate por primera vez

Este viernes

La vientista norteña ganadora de un Gardel llega al escenario de la Serenata a Cafayate. Nacida en Iruya y criada en Humahuaca emocionará en la Noche de Carnaval con un repertorio increíble.

«A la Serenata a Cafayate fui invitada hace 15 años atrás por Luis Leguizamón, hijo del Cuchi Leguizamón. Luego no he regresado de nuevo. Por eso, esta será para mi la primera vez que soy invitada como artista solista», dijo Micaela Chauque a Qué pasa Salta.

Hace 49 años que se realiza la tradicional Serenata a Cafayate en el predio de la Bodega Encantada. Con un escenario renovado, y una imponente puesta de luces y sonido, brillarán desde este jueves 23 todos los artísticas convocados para esta edición.

En la llamada Noche de Carnaval, Micaela Chauque quien es coplista y tañedora de quena y sikus preparara un gran repertorio. Deleitará a todos con una selección del disco de Jallalla. Podrán escuchar en el legendario escenario: Florcita de cardón, Corazón de agua y como novedad un estreno un mix de Huaynos especial para el carnaval.

-Cómo te preparas para esta Serenata y que se siente compartir escenario con otras artistas como Mariana Carrizo y con Mariana Cayón?

_Con mucha emoción. Hemos preparado un gran repertorio de mis canciones para alegrar a todos en Cafayate. A las Marianas las conozco y es un placer reencontrarme con ellas. Ambas tienen una gran carrera realizada tanto en Salta como en Jujuy.

Quiero también felicitar a todos los programadores de los festivales y en especial a los de la Serenata, que aunque sean todos varones realizan un gran trabajo de difusión hacia las artistas mujeres. También todo esto es impulsado gracias a la ley nacional del cupo de artistas femeninas en los festivales, donde debería haber un 30% de artistas mujeres, muchas veces como no se cumple de manera voluntaria, y esto también se debe a que la gran mayoría de las artistas mujeres que trabajan en festivales todavía no están muy visibilizadas, aunque es más económico contratarlas por ahí no son tan conocidas. Hay mucho trabajo por continuar haciendo.

También podrán escucharla en la Usina Cultural de Salta

«20 AÑOS CON LOS VIENTOS ANDINOS»

Será el sábado 25 de febrero. Micaela Chauque compartirá canciones de raíz andina que integran los álbumes: Instrumental de la Quebrada, Quenas y Sikus y Jallalla; trabajos discográficos que contaron con artistas invitados que marcaron su carrera, con un recital al aire libre y con entrada gratuita.

Parte del repertorio que tocará será: El alero que es un gato, Alfonsina y el mar, Florcita de Cardón, Tengo bagualas y coplas, Romance de viento y quena, y obras del tercer disco Jallalla.

Obra y trayectoria

Micaela Chauque fue la primera mujer de la Quebrada de Humahuaca que adoptó la quena como instrumento, que por tradición lo ejecutan mayormente los hombres. En su paso por Tilcara, Ricardo Mollo la conoció y la sumó a la gira nacional de Divididos de 2011.

Hija de kollas, es luthier, docente y ha creado el Encuentro de Mujeres Artistas de la Quebrada llamado «Jallalla Warmi» que en enero de 2023 se realizó por su 7ma. edición. A la vez, ha participado en trabajos discográficos de otros artistas del folklore como Jaime Torres, Peteco Carabajal; la banda de rock Divididos y con «Tremor», música ecléctica y electrónica.

Multifacética, Micaela, forma parte de una nueva generación de músicos que irrumpe en el folclore trayendo un aire de renovación a los sonidos de raíz indígena.