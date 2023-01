Un turista denunció en las redes que le cobraron 4800 pesos una docena de empanadas en Cafayate

Queja de un visitante

El visitante asegura que la cuenta por 6 empanadas y una limonada de medio litro le costó 3.200 pesos en un comercio a la vuelta de la plaza.

Alejandro es supervisor de ventas de una empresa de bebidas y asegura que viene asiduamente a Cafayate por trabajo y por placer. En esta oportunidad se sentó a comer en un restaurant de la vuelta de la plaza y había pedido 6 empanadas con una limonada.

Al llegar la cuenta no pudo dejar de asombrarse al notar que le habían cobrado 400 pesos por empanadas de carne, es decir 4.800 pesos la docena: «Yo puedo entender que hay costos de alquiler, de mozos, impuestos. También se que hay veces que también se paga el lugar al que uno va, pero en esta oportunidad me pareció excesivo el precio.», dijo el turista salteño.

Alejandro dijo en el programa En Modo Mañana: «Yo se que hice mal en no mirar el precio de las empanadas en la carta, porque de haber sabido me iba otro lugar. Pensé que como mucho una empanada me estarían cobrando unos 200 pesos. Me parece que hay que cuidar un poco más al turista para que vuelva. Con esta oferta de precios es medio complicado.»

De todas formas, el turista salteño aseguró que tiene intenciones de seguir visitando nuestra ciudad y además invitó a mas personas a venir a nuestra ciudad y avisar que hay que revisar los precios antes de sentarse a comer en algún restaurant.

Comparación de precios

En un relevamiento, Radio Cafayate 95.1, logró encontrar lugares en los que se venden la docena de empanadas en hasta 1000 pesos la docena en restaurantes de la periferia del centro y en comercios más alejados hasta 700 pesos.