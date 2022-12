Mónica Jiménez: «El intendente Vargas nos dejó plantados en la renunión que teníamos hoy»

Reclamo por agua

Así lo aseguró la vecina de San Carlos que forma parte de la asamblea por el agua y que habría sido citada también para este lunes tras el corte realizado en la ruta 68 el pasado viernes.

La asamblerísta Monica Jímenez, en una entrevista con el programa En Modo Mañana, comentó que este lunes, el intendente de San Carlos Héctor Vargas, había acordado una reunión con los vecinos y que no se presentó.

La reunión se habría acordado para la mañana en la municipalidad para tratar los reclamos por el agua que los asambleístas realizan hace cerca de 12 años para que se hagan las obras necesarias que garanticen agua potable.

«Hoy varios vecinos fuimos a la municipalidad para participar de la reunión que en teoría el intendente había citado y cuando llegamos nos dijeron que el intendente no estaba. No es la primera vez y no nos resulta raro que haga eso.», dijo Jímenez.

Reunión con funcionarios

La vecina de San Carlos, Mónica Jiménez, aseguró a Radio Cafayate 95.1, que el Secretario de Relaciones institucionales de la Provincia, Antonio René Hucema, se comunicó con los asambleístas para coordinar una reunión para este martes a las 9:30 en la plaza 4 de Noviembre.

Según habría informado Hucema, los funcionarios que vendrían mañana serían el Ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, el presidente de Aguas del Norte Luis María García Salado y un referente del Ente Regulador.

Corte de Ruta

Este viernes vecinos de San Carlos realizaron cortes intermitentes en la intersección de las rutas 68 y 40 para reclamar soluciones en materia hídrica y para repudiar la instalación de un parque solar en la zona alta de la ciudad.

Desde las 9:00 hasta las 16:00 los asambleístas realizaron cortes de 10 minutos para exigir la presencia de funcionarios provinciales que den una solución definitivia.

Cerca de las 11:00, el jefe de distrito de Aguas del Norte, Marcelo Ramos, se presentó en el corte para informar que desde el directorio proponían a los asambleístas a concretar una reunión para este lunes en Salta. Propuesta que fue rechazada de plano asegurando que ya habían ido en otras oportunidades y no tuvieron resultados.

«Nos pareció que ya es tiempo que ellos, que son los funcionarios públicos y son los que nos tienen que dar soluciones, que vengan acá para y no nos hagan gastar el dinero que representa un viaje hasta allá.» dijo Mónica Jiménez.

El vecino Ramón Rodríguez, aseguró en entrevista con En Modo Mañana: «Tuvimos que recurrir a esta medida porque lamentablemente se agotaron todas las instancias de diálogo entre este y los otros gobiernos. Este viene hace mucho tiempo.»