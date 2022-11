Se realizará un homenaje a Miguel Ángel Ulivarri en la Plaza 20 de Febrero

El reconocimiento consistrá en nombrar al pasaje central que va desde la avenida Güemes de la plaza hasta el mástil como: “Paseo Miquicho Ulivarri”.

¿Quién era «Miquicho Ulivarri”?

Miguen Ángel Ulivarri nació en Cafayate el 18 de enero de 1908, dos semanas antes que su amigo y compañero, el bandonienista Payo Solá, un 31 de enero de 1908.

De carácter entusiasta y desinteresado, precursor de serenatas durante los años 50’, junto a Queca Nanni y Tichi Domingo (un formidable dúo romántico), José Novillo, Emma Zalazar, Abel Peñalba, Pepe Lacasa el médico Manuel Garcia Bes (Manolo), Cunco Nanni, Payo Solá y muchos otros bohemios y cantores cafayateños.

De esas tertulias salieron, sin dudas, los primeros ensayos de lo que, 24 años mas tarde, sería la Serenata a Cafayate.

Gracias a la extraordinaria memoria de Cacho Royano, la historia de Mikicho y de muchas otras personalidades de Cafayate se mantienen charlas con amigos y en una entrevista en el progama En Modo Mañana, contó detalles de esas serenatas en la plaza: «A las 00:15, se daba el aviso de corte y a las 00:30 ya todo el pueblo estaba en tinieblas. A esa hora y hasta las 6:00 de la mañana se quedaban cantando con los veraneantes, no turistas, que venían al hotel Melchor, al Savoy o a las casas de los amigos que tenían acá.»

Royano también comentó que en ese momento, (1953) Cafayate contaba con cercade 2.000 habitantes solamente y que despues de dos cuadras a la redonda solo había alambrados y la mayoría de los que venían en el verano eran tucumanos que escapaban al calor de la provincia vecina.

De Santa María (Catamarca), se venían los Acosta Villafañe a visitarlo y darle serenatas. Don Manuel (Acosta Villafañe) fue un reconocido y prestigioso músico catamarqueño autor de, entre otros hermosos temas, El Catamarqueño, La flor del cardón, Vidala del Culampajá, Tun… tun y Adiós Catamarca, adiós.

Un vez que se apagaban las luces, “Don Miquicho” salía con su guitarra desde su casa (Justo al lado del bar de Chaile ), cruzaba la calle empedrada y por la vía que lleva hasta el centro de la plaza, donde está el icónico mástil se sentába en las escalinatas de piedra de su pedestal, empezaba con la tertulia. Entre la gente que comenzaba a llegar, no solo estaban lo veraneantes (como los llama Royano) si no también cantores, músicos y bailarines, y por supuesto que no faltaban los vinos de Etchart, el de los Nanni, de los Coll y de otros bodegueros de la zona.

En una entrevista en el progama En Modo Mañana, las hijas de Don Miquicho Ulivarri, Graciela y Susana, comentaron: «Cuando esas tertulias no se hacían en la plaza o afuera, se hacían en mi casa. Siempre recibíamos a un motón de gente de tucumán por ejempo y mi papá nos hacía aprender canciones para que recibamos cantando a los que venían.»

Don Ulivarri fue el impulsor del proyecto de creación de la Escuela Nacional El Divisadero, actual San Agustín, que en un principio se construyó en la finca de Don José y doña Josefá Condorí y que lamenteblemente, debido a un fuerte alud quedó destruida. Luego se trasladó a la ubicación actual.

Según Cacho Royano fue planteado en 1940 al Intendente de ese momento que era nada mas y nada menos que Arnaldo Etchart.

Entrevista a Cacho Royano