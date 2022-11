¿Qué es el abuso sexual infantil?

Psicopedagogía

Se considera abuso sexual infantil cualquier interacción entre menores de edad y una persona adulto (o entre niñños) en donde es utilizado para estimular sexualmente al abusador o a un observador.

El abuso sexual puede involucrar contacto físico o puede también ocurrir sin contacto físico. El contacto físico puede incluir partes intimas, sexo oral y/o penetración sexual. El abuso sexual sin contacto físico puede incluir voyerismo (tratar de ver el cuerpo desnudo del niño), exhibicionismo (el abusador muestra sus partes privadas ante un niño) o exponer al niño pornografía. A menudo los abusadores sexuales no usan fuerza física y pueden utilizar juegos, engaños, trucos u otros métodos de chantaje para engatusar o engañar a los niños y mantenerlos callados. Los abusadores sexuales suelen usar tácticas persuasivas y manipuladoras para engatusar a los niños. Estas tácticas – conocidas como “preparación” pueden incluir comprarles regalos u organizar ciertas actividades especiales, lo cual puede confundir aún más a la víctima.

¿Quiénes son víctimas de abuso sexual?

Los niños de cualquier edad, raza, origen, y posición económica son vulnerables al abuso sexual. El abuso sexual infantil afecta tanto a niños como a niñas en todos los tipos de comunidades, y en todos los países del mundo.

¿Cómo saber si un niño está siendo o ha sido abusado sexualmente?

Los niños que han sido abusados sexualmente pueden mostrar diversas reacciones en su comportamiento y estado emocional, muchas de las cuales son típicas en los niños que han experimentado otros tipos de trauma. Estas reacciones incluyen:

Aumento de pesadillas, dificultades para conciliar el sueño y/o dificultades para permanecer dormido.

Conducta retraída

Ataques de ira

Ansiedad

Depresión

Miedo a quedarse a solas con una persona en particular

Incontinencia de esfínteres.

Conocimiento de temas sexuales, vocabulario y/o conducta inapropiada para un niño de su edad.

Aunque muchos niños que han sido abusados sexualmente muestran cambios en su conducta o estado emocional, hay otros que no. Por lo tanto, es fundamental enfocarse no sólo en la identificación, sino también en la prevención del abuso sexual y en la comunicación – enseñando a los niños cómo mantener la seguridad y límites saludables en relación a su cuerpo, y fomentar el hablar abiertamente sobre temas sexuales.

¿Por qué los niños no cuentan que han sido abusados sexualmente?

Hay muchas razones por las cuales los niños no cuentan que han sido abusados sexualmente, tales como:

Amenazas de agresión física (al niño o a la familia del niño)

Temor de ser separados de su familia

Temor de que no se les crea

Vergüenza o culpabilidad

Si el agresor es un ser querido del niño o de la familia, el niño puede tener miedo de crearle problemas a esa persona. Además, los niños suelen creer que el abuso sexual es culpa suya y puede que no quieran contarlo por temor de meterse en problemas. Asimismo, los niños muy pequeños no han desarrollado la capacidad de hablar como para poder comunicar el abuso sexual, especialmente cuando el abuso se lleva a cabo en forma de juego.

¿Qué puede hacer usted cuando un niño o niña le cuenta que está siendo (o ha sido) abusado sexualmente?

Si un niño cuenta que ha sido abusado sexualmente es muy importante mantener la calma, escuchar atentamente, y NUNCA culpar al niño. Dele las gracias al niño por habérselo dicho y tranquilícelo dándole todo su apoyo. Recuerde que debe llamar y pedir ayuda inmediatamente.

Si usted sabe o sospecha que un niño está siendo o ha sido abusado sexualmente, denuncie el hecho inmediatamente, no solo ayudara a ese niño, si no evitara futuros abusos en otros niños.

Mitos del abuso sexual infantil

El abuso sexual infantil no ocurre con frecuencia.

Realidad: El abuso sexual infantil ocurre con frecuencia.1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sufrido algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. No obstante, como el abuso sexual tiende generalmente a mantenerse en secreto, muchos de estos casos nunca son denunciados.

Es más probable que el niño sea abusado por un desconocido.

Realidad: Lo más frecuente es que los niños sean abusados por personas conocidas y de confianza. Aproximadamente 75% de los casos de abuso sexual infantil denunciados o reportados han sido cometidos por miembros de la familia o personas que se consideran parte del “círculo de confianza” de la víctima.(docentes, amigos, vecinos)

Los niños en edad preescolar no tienen necesidad de saber lo que es el abuso sexual y se asustarían si se les informa sobre ese tema.

Realidad: Existen numerosos programas educativos disponibles para enseñar a los niños a mantener la seguridad e integridad de su cuerpo y que les enseñan a entender la diferencia entre qué tipo de contacto físico es apropiado y cuál no lo es. Estos programas (ESI) pueden facilitar el desarrollo de habilidades básicas de seguridad en los niños que les ayuden en lugar de causar temor.

Los niños que han sido víctimas de abuso sexual nunca se van a recuperar.

Muchos niños tienen la capacidad de adaptarse y ser fuertes. Los niños pueden recuperarse y superar estas experiencias con una combinación de terapias eficaces y servicios de apoyo a los padres o cuidadores.

El abuso sexual infantil siempre lo cometen los adultos.

El 23% de los abusos sexuales a niños que han sido reportados son cometidos por personas menores de 18 años de edad.

Aunque se puede esperar un cierto grado de curiosidad sexual y exploración entre niños de la misma edad, cuando un niño obliga a otro a participar en actividades sexuales propias de adultos, es un comportamiento perjudicial y abusivo.

Hablar de abuso sexual con un niño que ha sido abusado va a empeorar la situación.

Al contrario, un tratamiento efectivo con un profesional de salud mental puede disminuir los problemas físicos, emocionales y sociales en estos niños, permitiéndoles procesar sus sentimientos y temores relacionados con el abuso sexual.

Como prevenir el Abuso Sexual Infantil

Enseñamos a nuestros hijos pequeños todo tipo de formas de mantenerse a salvo. Les enseñamos a estar atentos a la cocina caliente, les enseñamos a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Pero, la mayoría de las veces, la seguridad del cuerpo no se enseña hasta mucho más tarde, hasta que a veces es demasiado tarde.

Conocer, respetar y proteger. El propio cuerpo y el de los demás.

Aprender. A decir “NO”.

Conocer El significado de los secretos.

Pedir. Ayuda

Hablar pronto sobre las partes del cuerpo

1. Nombre las partes del cuerpo y hable de ellas lo más pronto posible. Use nombres propios para las partes del cuerpo, o al menos enséñele a su hijo cuáles son las palabras reales para sus partes del cuerpo.

2. Enseñarles que algunas partes del cuerpo son íntimas

Dígale a su hijo que sus partes íntimas se llaman íntimas porque no son para que todo el mundo las vea. Explique por ejemplo que mamá y papá pueden verlos desnudos, para ayudarlos con ciertas tareas como el baño, pero la gente fuera de la casa solo debe verlos con la ropa puesta. Explique que el médico puede verlos sin ropa porque mamá y papá están allí con ellos mientras el médico está revisando su cuerpo.

3. Enseñar a su hijo los límites del cuerpo.

Dígale a su hijo que nadie debe tocar sus partes íntimas y que nadie debe pedirle que toque las partes íntimas de otra persona. El abuso sexual a menudo comienza con el perpetrador pidiéndole al niño que lo toque a él o a alguien más.

4. Decir a su hijo que no está bien guardar secretos sobre su cuerpo

La mayoría de los abusadores le dirán al niño que mantenga el abuso en secreto. Esto podría ocurrir de manera amistosa, como: “Me encanta jugar con vos, pero si le dices a alguien más a lo que hemos jugado no me dejarán volver.” O puede ser una amenaza: “Este es nuestro secreto. Si le dices a alguien, le diré que fue idea tuya, ¡y te meterás en un gran problema!” Dígales a sus hijos que no importa lo que les digan, los secretos sobre su cuerpo no están bien y que siempre deben contarle a usted si alguien trata de obligarlos a guardar un secreto sobre su cuerpo.

5. Decir a su hijo que nadie debe tomar fotos de sus partes íntimas.

6. Decir a sus hijos que nunca estarán en problemas con usted si le cuentan un secreto sobre su cuerpo.

7. Hacerles saber que les creen siempre.

Los niños a menudo me cuentan que no dijeron nada porque pensaron que, además de todo, se meterían en problemas con sus padres. Este temor es a menudo usado por el abusador. Dígale a su hijo que independientemente de lo que pase, cuando le cuenten algo sobre seguridad o secretos sobre su cuerpo, NUNCA estará en problemas con usted.

8. Decir a su hijo que estas reglas se aplican también con personas que conoce, e incluso con otros niños.