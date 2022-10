El Concejo Deliberante intimó a funcionarios de Obras Públicas y de Ambiente a que se presenten en sesión

Pedidos de informes

Así lo confirmó la concejal Rita Guevara, en el programa En Modo Mañana, tras la ausencia de los titulares de las respectivas áreas a la sesión solicitada mediate una resolución votada hace dos semanas.

La concejal Rita Guevara comentó en el programa de Radio Cafayate 95.1, que el Concejo Deliberante decidió conformarse en comisión para realizar una intimación formal para que la Secretaria de Obras Públicas, Fátima Tiberi, y el Director de Medio Ambiente, Fernando Casimiro, se presenten en sesión ordinaria el próximo jueves 3 de noviembre.

La medida tomada por el cuerpo legislativo surge de las dos ausencias consecutivas (una justificada a tiempo), de los funcionarios a presentar informes solicitados durante la sesión del jueves 13 de octubre.

«En la sesión de hoy, cuando vimos que no venían decidimos continuar tratando el resto de la orden del día. Cuando nos estabamos yendo llegó una nota de la arquitecta Tiberi diciendo que no estaba en conocimiento que tenía presentarse.», dijo Guevara y agregó: «Lo cual nos pareció muy extraño siendo que ella había solicitado en la nota anterior presentarse en esta sesión. De Director de medio ambiente no recibimos nada aún.»

En la sesión del jueves 20 de octubre, los dos funcionarios se habían excusado mediante una nota en tiempo y forma sobre su ausencia ya que informaban que no se encontraban en Cafayate.

Según explicó la conceja Guevara, se había pedido la presencia de los funcionarios a fin de tratar el avance del proyecto del paseo de artesanos: «Estamos preocupados porque ya estamos llegando a noviembre y no sabemos como va a ser siquiera el plano, como va a ser el proceso licitatorio o a quien le van a dar esa obra. Ya estamos cerca de noviembre y nos preocupa que la promesa que hizo el intendente a la gente no llegue.»

Convocatoria a funcionarios municipales

Para la próxima sesión ordinaria del 3 de octubre, está previsto también que concurra al Concejo Deliberante, el Intendente, Fernando Almeda, para tratar este y otros temas, según la resolución tratada este jueves.

Entrevista a la Concejal Rita Guevara