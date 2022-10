Pablo Pastor fue convocado para el Seleccionado Argentino de Básquet

Orgullo cafayateño

El jugador cafayateños comentó en el programa En Modo Mañana, que ayer se conoció la lista de los jugadores que pasan a entrenar en Buenos Aires.

El jugador de Gigantes de Norte, Pablo Pastor, confirmó que este domingo fue confirmado como parte del plantel del Seleccionado Argentino de Básquet que este lunes ya salían rumbo Buenos Aires.

El equipo va continuar entrenando durante una semana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, para luego participar de los torneos panamericanos.

«Fue una muy buena noticia y se formó un muy buen grupo. El entrenador Ariel Brito nos pidió que seamos un grupo de amigos.», dijo Pastor en comunicación con En Modo Mañana.

Si bien aseguró que por problema de papeles, puede que no llegue a jugar en estos juegos, pero dijo que los entrenadores y directivos están haciendo todo lo posible para que pueda participar del torneo:» Eran papeles que tenían que ser envíados a Estados Unidos, pero no se pudo llegar. Pero los entrenadores me dijeron que igual voy a estar entrenado y viendo lo partidos en caso que no se arregle el tema papeles.»

Pablo Pastor es el primer cafayateño en formar parte del Seleccionado Argentino de Básquet y uno de los cuatro jugadores salteños convocados para ser parte del plantel.