Walter Wayar: «Los primeros responsables son las autoridades del Hospital»

Desplantes en el senado

Así lo expresó el Senador por Cachi en el Programa En Modo Mañana, en relación al escándalo del faltante de más de 78 millones de pesos en rendiciones en el Hospital Nuestra Señora del Rosario.

El Senador por el departamento de Cachi, Walter Wayar, aseguró que los responsables de este faltante son las autoridades del Hospital de Cafayate en primer lugar, en segundo los encargados de realizar las políticas en materia de salud del gobierno provincial y en tercer lugar los organismos encargados de realizar los controles a las instituciones públicas.

En diálogo con En Modo Mañana, Wayar comentó acerca de lo ocurrido en la reunión con el Ministro de Salud de la Provincia, Juan José Esteban, en la Cámara Alta, en la que aseguró que el funcionario supo explicar las falencias que ocurren a nivel provincial.

Falta de respeto al Senado

«El senado se sintió molesto al encontrar que le habían estado diciendo cosas que no era. Algunos senadores pidieron la interpelación inmediata del ministro y otros pidieron elevar el pedido a la Auditoría General para que en un plazo perentorio realice las actuaciones pertinentes para conocer pasó con esos 78 millones de pesos.», aseguró Wayar para que en caso de encontrar dolo, sea la auditoría la encargada en dar aviso a la justicia para que investigue.

Este episodio se da un día después de la presentación del ministro Esteban y de la contadora Georgina Marcela Tula, en la que al ser consultados por Saldaño sobre lo llamativo de los nombramientos del doctor Carlos Vargas y su esposa en Salta, siendo que con anterioridad se había informado que no había presupuesto para nuevos ingresos.

La respuesta había sido que no se trataba de nuevos nombramientos sino que tanto Vargas como su esposa pertencían a la planta de Salta desde antes de asumir como gerente en Cafayate.

Horas más tarde, el senador Saldaño tuvo acceso a un memorandum con fecha 3 de agosto en el que afecta al doctor Vargas al hospital Papa Francisco.

Wayar planteó la posibilidad de formar una comisión investigadora dentro del senado, para que en forma paralela se investigue que está pasando en el ámbito de las políticas púbicas que se están aplicando en el ambito de la salud: «Los senadores tenemos la potestad de conformar una comisión invesigadora y poder investigar de otra forma lo que está sucediendo.»

¡¿Quién es Saldaño?!

En cuanto a los dichos del Ministro sobre el senador por Cafayate, Sergio Saldaño, aseguró que cuando llegó al recinto, el episodio ya había pasado y lo que si pudo presenciar fue el intercambio entre Saldaño y Esteban.

«Si yo hubiese estado, claramente me hubiese plantado para hacerme respetar, siempre en el marco del respeto. Yo patotero no soy, pero si le hubiese hecho saber que tiene que respetar a los otros poderes.» dijo el legislador.

«Yo no lo voy a felicitar señor ministro.», comentó que dijo el legislador por Cachi, cuando fue su turno de hablar en presencia de Esteban en el recinto ya que a su entender la situación de la salud pública en la provincia no es la mejor y agregó: «Yo no fui a plantear como otros senadores temas puntuales de mi localidad, sentía que como cuerpo, desde mi visión debía hablar de las políticas de estado que estamos.»

«Le planteé las problemáticas que están ocurriendo, que la gente tiene que gastar lo que no tienen para viajar a ciudades más grandes para ir sacar un turno y no poder realizar la consulta o la cirugía».

Entrevista al Senador Walter Wayar