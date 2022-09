La bebé sin vida entregada al hospital en una caja habría nacido el domingo

Sigue la consternación

El dato surge del informe de la policía en el que consta el testimonio de especialistas y el alerta solicitado por el profesional médico.

Nuevos datos surgieron de la investigación policial sobre la entrega de una bebé de 40 semanas de gestación que fue entregado en una caja a un profesional del Hospital Nuestra Señora del Rosario este lunes.

Datos oficiales

Según se inform, la bebé de un poco mas de 4 kilogramos de peso, tenía una talla de 52 centímetros y habría nacido el día domingo.

Según el registro del hospital, una joven de 20 años habría asistido a la guardia ginécológica el día lunes acusando fuertes dolores en la zona genital. Tras una revisión médica el ginecólogo de turno decide internar a la mujer inmediatamente ya que habría notado características fisiológicas típicas de posparto.

El informe policíal asegura que el médico habría solicitado a los padres de la joven que se revisara su domicilio en el que encontraron, en la habitación y en una caja el cuerpo sin vida de la bebé.

Lo siguiente que se sabe es que los padres llevaron la caja cerrada a la recepción del hospital para que sea entregado al médico que al abrirlo y encontrarse con el cadáver de la bebé dio inmediata alerta a la policía.

Este último miércoles se le habría dado al alta a la joven de 20 años que permanecía internada pero fuera de peligro, según se pudo constatar con fuentes de Radio Cafayate 95.1.

Tras el alta médica la joven se trasladó a su domicilio y se impuso una consigna policial.

Entre las informaciones derivadas de la delicada situación, se conoció que la joven no habría asistido nunca al hospital durante el embarazo y habría sido atendida en el sector privado pero falsificando su nombre para no ser identificada.

Situación judicial

Si bien hasta el momento no se ha radicado una denuncia en la Comisaría de Cafayate, la fiscalía de Graves Atentados a las personas inició de oficio las investigaciones pertinentes y se espera el resultado de la autopsia realizada al cuerpo de la bebé para dilucidar. entre otras cosas, si la bebe habría nacido viva o no, ya que un informe médico preliminar del hospital, tras la aparición del cuerpo, adelantaría que el estado de los pulmones tendrían indicios de haber nacido con vida, pero esto último aún no fue confirmado oficialmente por ninguna parte de la investigación.

En el caso también tomó intervención la Asesoría de Menores e incapaces con actuaciones pertinentes.

Testimonios

Radio Cafayate 95.1, pudo saber por fuentes del hospital que lo que habría alertado de una situación inusual al médico ginecólogo que atendió a la joven fueron restos placentarios.

Lo que se pudo reconstruir es que la joven no viviría con sus padres y no habría comunicado su situación de embarazo a la familia, por lo que, para los padres, este episodio sería totalmente sorpresivo.