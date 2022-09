Quema de pastizales: Se produjo un importante incendio en los cerros

La Mesada

El fuego habría comenzado cerca del mediodía y al momento de esta nota se seguía dispersando hacia el noroeste y sudoeste.

Un importante incendio se desató este sábado cerca de las 12:00 por una quema de pastizales en la zona de Falda Grande, la Redonda y La Mesada.

Según pudo averiguar Radio Cafayate 95.1, el incendio se habría salido de control por una nueva quema imprudente para limpiar la zona.

A simple vista, el fuego se desplazó cerca de 5 kilómetros hacia el norte y otro tanto hacia el sudoeste.

Los Bomberos Voluntarios aseguraron que no prestarán servicio en la zona ya que no hay un acceso para los equipos y ya habían expresado que no actuarán en este tipo de prácticas irresponsables cuando no haya peligro para las personas.