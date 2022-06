Martín Zambrano: «No existe una política deportiva a nivel municipal que aleje a los chicos de estar en la calle en Cafayate»

Pedido de Apoyo

Así lo aseguró el profesor de la Escuela Formativa de Basquet del Barrio Fonavi y árbitro de la Liga Cafayateña de Básquet en relación a la falta de apoyo de a los deportistas de Cafayate.

En una entrevista en el programa En Modo Mañana, el profesor de Básquet, Martín Zambrano, comentó la realidad que viven los deportistas cafayateños y en particular de la Liga Cafayateña de Básquet que no reciben ayuda de las autoridades municipales.

«El complejo sigue igual desde que tenía 14 años, si bien ahora se esta empezando a ampliar, durante años lo único que se hizo fue una lavada de cara nada más.», dijo Zambrano y describió: «Los baños son un desastre, en el albergue llueve más adentro que afuera y no se apoya a los equipos. No hablo de darles plata cuando piden a veces, sino de ayudar a gestionar cuando tienen que viajar o a generar más políticas deportivas.»

La Liga Cafayateña de Básquet cuenta con 17 equipos que solventan todos los gastos de manera particular, sin ayuda de nadie y ha crecido de maner exponencial desde su creación en 2017. Actualmente los equipos se autogestionan con ventas de bonos o comida ya que no existe ninguna autoridad municipal a quien recurrir cuando estas acciones no alcanzan.

«Los tableros y las otras cosas que conseguimos llegaron porque insistimos todo el tiempo y se pudieron conseguir.», aseguró Zambrano.

Voley

En el mismo sentido, la concejal y jugadora de voley de equipo Mula Negra, aseguró que cada partido o cada traslado que necesitan hacer para jugar en otras localidades surge de su propio bolsillo y de las ventas de distintos prosuctos que ellos mismos elaboran.

En comunicación con En Modo Mañana, rojas había comentado que el equipo estaba requiriendo la colaboración de personas o empresas con fruta, agua y si era posible, con dinero para los pasajes ya que debían viajar a La Viña para disputar los partidos de La Liga de los Valles.

También aseguró que la única cancha del complejo la tienen disponible solamente dos veces a la semana ya que deben turnarse con otros deportes.

Fútbol Infantil

Padres de los chicos que participan en los torneos que se hacen, en algunas oportunidades a nivel provincial, se comunicaron con Radio Cafayate 95.1, para confirmar algunos dichos del profesor Zambrano en cuanto a los viajes y aseguraron que nunca pudieron utilizar la Trafic de la Municipalidad para llevar a algunos de los chicos y que la respuesta fue que no estaba en condiciones.

Los padres también deben costear todos los viajes a través de bonos contribuciones, venta de locro, pan casero y tortas que se realizan cada vez que surge un viaje: «Nadie está pidiendo que la municipalidad pague todo, sino que nos colabora con gestiones a nivel municipal para ayudar a crecer a los deportistas de acá.»