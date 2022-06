Sergio Saldaño: «Necesitamos saber bien como funciona el hospital»

Informe ministerial

El Senador Provincial, en una entrevista en el programa En Modo Mañana, hizo alusión a la auditoría que el Ministerio de Salud ealizó en los hospitales de la provincia y habló puntualmente de la situación del nosocomio local.

«Nadie sabe a fehacientemente como está funcionando el Hospital de Cafayate, por eso la importancia de tener los resultados de esta auditoría.», dijo el Senador Provincial Sergio Saldaño en comunicación telefónica con el programa En Modo Mañana y agregó: «Lo que pasa es que si el ministro no conoce la realidad del nuestro hospital difícilmente pueda tomar desiciones al respecto.»

Faltante de personal

Saldaño dijo también que es muy difícil que el Ministro de Salud pueda conocer de manera fehaciente lo que pasa en el hospital ya que cada vez que viene lo hace de manera superficial y despues asegura que funciona todo correctamente. También dijo que el ministro solo se informa a través de la voz del gerente del hospital.

«Estamos con una información que no sabemos si es verdadera o no, esto no es contra nadie, pero necesitamos que mi hospital funcione como corresponde.» dijo Saldaño y agregó que con respecto a la falta del personal en el nosocomio, que tiene un régimen de autogetstión, también podría ver de hacer frente al pago de algunas guardias y algunos especialistas: «Para allá (Salta) la gerencia está todo bien, pero no. Si estamos pidiendo que necesitamos que esté en funcionamiento del hospital modular significa que hay un faltante de personal.»

«No vamos a negar que tenemos un buen hospital, podría estar mejor, pero nuestras autoridades siempre están de paso para cumplir con algún protocolo o acompañar la visita de algun otro funcionario» dijo el Senador y aseguró que la verdad sobre el funcionamiento de la institución la vamos a tener con el resultado de la auditoría.

Reclamos en el hospital

En Abril trabajadores de Hospital Nuestra Señora del Rosario, nucleados en ATE, realizaron una protesta contra la gerencia pidiendo que se restituya al trabajador que se desempeñaba en el CIC, Alberto Tarcaya.

La delegada gremial de ATE,Marcela Rodriguez, en entrevista con En Modo Mañana por Radio Cafayate 95,1, contó que Tarcaya se desempeñaba en el CIC y fue trasladado al hospital al sector de facturación y en su lugar se nombró a la esposa del gerente Carlos Vargas.

Según informaron fuentes del hospital, Tarcaya habría firmado en disconformidad el traslado ya que asegura que no habían sido notificadas las razones de su traslado.

Pasantes

También en el reclamo habían pedido que se aclare la situación de todos los pasantes que trabajaron durante la pandemia de forma gratuita durante dos años y a los que se les prometió el posterior nombramiento. En las últimas horas se hizo fuerte en el nosocomio local el rumor de que ninguno de ellos sería designado y que se incorporarían nuevos pasantes.

La protesta coincidió con la visita a Cafayate de los ministros de Salud de la Nación y de la provincia, Juan José Esteban a quién reclaman que no quiere recibir a los delegados gremiales aduciendo que tienen animosidad contra el gerente Carlos Vargas.