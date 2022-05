Samuel Huerta: «La persecución y violencia laboral existe en la bodega el Esteco hace tiempo»

Protesta de cosecheros

Así comentó el delegado gremial de finca en el programa En Modo Mañana con respecto a la protesta que realizarón en la puerta de la bodega El Esteco por el despido de 4 cosecheros.

El delgado gremial de finca, Samuel Huerta, aseguró a este medio que existe violencia laboral hace mucho tiempo en la bodega El Esteco y que actualmente los cuatro trabajadores no saben fehacientemente su situación laboral.

Este viernes, Huerta confirmó que la empresa no habría notificado a las personas mediante un telegrama que los notificara de su desvinculación y agregó que este martes hiciron ingresar de a uno a la oficina de recursos humanos para que firmaran un convenio de despido.

Ante la negativa de los cuatro cosecheros a firmar, Huerta dijo que no se sabe cual es la situación de los trabajadores ya que hasta el momento no les llegó ningún telegrama: «Sabemos que para la empresa ya están fuera, pero nosotros hasta no tener una notificación no vamos a dejar la medida de fuerza que es por tiempo indeterminado.»

La protesta se convocó el día jueves en una asamblea para tratar el tema de la violencia que según el delegado de finca, reciben los trabajadores de parte de 2 supervisores de la empresa y aseguran que ya solicitaron a la empresa que sean sancionados o cambiados de función: «Desde la empresa siempre nos dicen que ya van a hablar y los siguen apañando.»

Durante el programa En Modo Mañana, Huerta confirmó que el Secretario General de SOEVA, Nelsón López, radicó una denuncia penal contra un capataz de la empresa que habría ejercido actos de violencia contra él.

«Nos preocupa la situación de estos cuatro compañeros que hasta el momento no sabemos si van a tener trabajo, son cuatro familias que se van a quedar sin el sustento. Encima, ahora se viene la época de poda y también nos proecupan los casi 80 empleados que van a entrar a trabajar y que por su necesidad la empresa les va a pedir que trabajen en cosas que no son contratados.» dijo Huerta.