Este miércoles no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Locales20.04.2022 - 16:12

Pandemia

Este miércoles no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el día abril 20, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Este miércoles no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate. El total de casos es de 2.901 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 794 corresponden a este año y 1526 a 2022.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificó 1 caso nuevo en la provincia. 

En ese periodo se recibieron 16 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.209 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 150.426, lo que representa el 98%.

Hay 24 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 15 con asistencia respiratoria mecánica. 

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.418 

 
Fecha: 20-04-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 0 2110 6681
Cachi 0 578 1419
Cafayate 0 794 2902
Capital 0 32517 79451
Cerrillos 0 2142 5426
Chicoana 0 1156 2984
Gral. Güemes 0 2144 5048
Gral. San Martín 0 3928 10785
Guachipas 0 188 478
Iruya  0 201 788
La Caldera 0 988 2366
La Candelaria 0 435 1012
La Poma 0 91 198
La Viña 0 514 1545
Los Andes 0 533 1142
Metán 0 1862 5876
Molinos 0 348 1008
Orán 0 4979 11585
Rivadavia 0 876 2466
Rosario de la Frontera 0 1083 3515
Rosario de Lerma 1 2037 5267
San Carlos 0 272 1046
Santa Victoria 0 425 1221
TOTAL 1 60201 154209
 
COVID-19. Notificación de casos confirmado
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 20/04/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 2110 6681
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 10 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 262 909
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1024 3014
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 285 1030
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 14 30
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 578 1419
CACHI 0 487 1228
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 80 164
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 794 2902
CAFAYATE 0 791 2882
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 0 32517 79451
ATOCHA 0 47 143
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 7 42
SALTA 0 31068 75762
VILLA SAN LORENZO 0 1387 3484
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 2142 5426
CERRILLOS 0 1630 3926
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 0 436 1283
SAN AGUSTIN 0 73 197
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1156 2984
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 0 455 1123
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 672 1782
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 2144 5048
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 0 274 743
COBOS 0 38 71
EL BORDO 0 178 483
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 0 1645 3727
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 3928 10785
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 0 704 1940
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 134
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 49 189
EMBARCACION 0 822 1621
GENERAL BALLIVIAN 0 61 179
GENERAL MOSCONI 0 350 921
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 233 1265
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 0 1624 4389
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 188 478
GUACHIPAS 0 188 478
DEPARTAMENTO IRUYA  0 201 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 153 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 988 2366
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 340 733
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 0 636 1589
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 435 1012
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 0 192 480
EL JARDIN 0 92 238
LA CANDELARIA 0 146 259
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 198
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 73 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 514 1545
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 291 1018
LA VIÑA 0 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 533 1142
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 0 4 4
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 402 856
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 42 70
TOLAR GRANDE 0 70 181
DEPARTAMENTO METÁN 0 1862 5876
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 183 783
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 16 62
RIO PIEDRAS 0 34 145
SAN JOSE DE METAN 0 1586 4733
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 348 1008
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 124 425
SECLANTAS 0 152 313
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 0 4979 11585
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 0 302 915
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 470 1142
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 502 993
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 3477 8015
URUNDEL 0 123 282
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 876 2466
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 134 572
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 152 404
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 165 541
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 276 613
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1083 3515
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1036 3322
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 2037 5267
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 1 724 2009
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 280 740
ROSARIO DE LERMA 0 1022 2486
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 272 1046
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 46 250
ANIMANA 0 68 222
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 425 1221
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 177 507
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 86 274
TOTALES 1 60201 154209
 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Archivado en | Etiquetas: , , ,

Añadir un comentario.

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio de los “Términos y Condiciones de uso” será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

« »

Radio Cafayate en tu celular





Cafayate, Salta. Argentina
Nubes intermitentes
12°C
Sensación térmica: 12°C
Humedad: 75%
 

Comunicate con nosotros


Delivery (03868) 459602

Menúes diarios, pizzas, empanadas y más.

Bar-Restó

Reservas (3868) 45-7006

Delivery (3868) 42-2596

Sociales

"Serenata 2016 - Primera noche"

Encuesta

¿Considera que existe corrupción en la Municipalidad de Cafayate?

Ver Resultados

Cargando ... Cargando ...
  • Pedro Omar Sarapura: ¡¡¡¡¡FELICIDADES, RADIO CAFAYATE!!!!
  • Luisina: Hola donde y cuando son los entrenamientos de los halcones? Es para mandarlo a mi hijo q tiene 12 años....
  • David ladrón de Guevara: Sonia magno es la expresión de la decadencia politica de ese pueblo y el que estubo antes ni...
  • Ella: Que mal que le hagan esto al pueblo antes si se dejaba tirar pirotecnia ahora parece un funeral
  • Raul: Después que este profesional tuvo muchas denuncias, tanto ATSA como ATE tienen razón en pedir que no sea...

En Modo Mañana: La nueva propuesta radial en Cafayate

En Modo Mañana: La nueva propuesta radial en Cafayate

Por Pachi el abril 8, 2022

Desde este lunes 11 de abril vas a poder enterarte de todo lo que pasa en el Valle Calchaquí de 9:00 a 13:00 en Radio Cafayate 95.1, siempre bien informados.

Category:

Se adelanta el pago de sueldos de abril para la Administración Pública Provincial

Por Pachi el abril 20, 2022

El 28 de abril se depositará el incentivo docente; el 29, los haberes para los sectores de salud y seguridad; el 30 para el sector de educación, la administración central, descentralizada y el resto de la administración pública.

Category:

Este miércoles no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el abril 20, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Category:

Un adolescente quedó en observación por politraumatismos al caer de su bicicleta

Por Pachi el abril 20, 2022

La campera del niño se habría enredado en la rueda delantera frenando el vehículo de forma repentina lanzándolo hacia adelante.

Category:

Una menor de 2 años recibió quemaduras en gran parte de su cuerpo al caerle aceite caliente

Por Pachi el abril 20, 2022

Según informaron fuentes policiales la menor continúa hospitalizada ya que tiene heridas en la cabeza, rostro, parte derecha de las costillas.

Category:

Representantes del BID visitarán el lugar de la nueva planta de tratamiento de residuos cloacales

Por Pachi el abril 20, 2022

Así lo informó el Intendente de Cafayate, Fernando Almeda a Radio Cafayate 95.1, y anunció que ya esstá el terreno comprado por la provincia para la instalación.

Category:

Alrededor de 670 personas visitaron el Museo de la Vid y el Vino en la Semana del Malbec

Alrededor de 670 personas visitaron el Museo de la Vid y el Vino en la Semana del Malbec

Por Pachi el abril 19, 2022

La directora del Museo de la Vid y el Vino de Cafayate , Adriana Rodríguez Balut, valoró positivamente la respuesta del público y de las bodegas locales que se sumaron a la Semana del Malbec de Altura.

Category:

Los médicos especialistas del IPS atenderán el 28 y 29 de abril en Angastaco

Por Pachi el abril 19, 2022

En el marco del programa IPS Cerca Tuyo, alrededor de 8 especialistas visitarán la localidad a afiliados y no afiliados.

Category:

Un policía de Animaná rescató a un niño de 3 años de un incendio

Un policía de Animaná rescató a un niño de 3 años de un incendio

Por Pachi el abril 19, 2022

El oficial es vecino de la casa donde se estaba prendiendo fuego y escuchó el llanto del niño por lo que decidió entrar en la vivienda para sacarlo.

Category:

El INTA dictará cursos de autoproducción de alimentos en San Carlos y Animaná

El INTA dictará cursos de autoproducción de alimentos en San Carlos y Animaná

Por Pachi el abril 19, 2022

Se realizará un taller por mes entre abril y julio en los que también se entrgarás kits de semillas de temporada otño invierno para el armado de huertas agroecológicas.

Category:

El servicio de venta de combustible de YPF en Cafayate estará suspendido hasta el jueves

El servicio de venta de combustible de YPF en Cafayate estará suspendido hasta el jueves

Por Pachi el abril 19, 2022

Desde la empresa anunciaron que ya se está realizando el cambio de surtidores los que sumaran 10 bocas de expendio en total.

Category:

Familia de Córdoba busca a su perra extraviada este lunes

Familia de Córdoba busca a su perra extraviada este lunes

Por Pachi el abril 18, 2022

La perrita es una fox terrier blanca responde al nombre de Marai y se la vió por última vez en la entrada de la ciudad desde el sur.

Category:

Este lunes no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el abril 18, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Category:

La Brigada de Investigaciones logró recuperar este fin de semana tres motocicletas robadas

Por Pachi el abril 18, 2022

Uno de lo vehículos fue encontrado en Tucumán y otro pertenece a un turista de Mendoza que estaba de paso por nuestra ciudad.

Category:

Sergio Casimiro: «Tenemos una lista de espera de 500 personas para el plan potenciar»

Por Pachi el abril 18, 2022

El vocero de Corriente Clasista Combativa a cargo de la gestión de este beneficio aseguró en el programa En Modo Mañana de Radio Cafayate 95.1, que ya no se van a tomar más solicitudes de ingreso.

Category:

Cristian Haviar: «Vamos a llamar a una movilización para el miércoles en las escuelas»

Por Pachi el abril 18, 2022

Así lo confirmó el secretario general de ATE seccional Cafayate en el programa En Modo Mañana emitido por Radio Cafayate 95.1, en relación a los reclamos de los trabajadores auxiliares de escuelas.

Category:

La Brigada de Investigaciones de investigaciones recuperó herramientas robadas a un artesano

La Brigada de Investigaciones de investigaciones recuperó herramientas robadas a un artesano

Por Pachi el abril 18, 2022

Pertencecían a un artesano que había denunciado que desconocidos había ingresado a su taller.

Category:

Murió el cantante del grupo Wanabara en un choque con la moto

Murió el cantante del grupo Wanabara en un choque con la moto

Por indio el abril 17, 2022

Lucas Heredia fue chocado por una camioneta cuando se desplazaba por la zona de La Rural, en la zona sur de la ciudad de Salta. También murió el acompañante.

Category:

Este jueves no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el abril 14, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Category:

Taxis y remises de Cafayate aumentan un 12% la tarifa

Por Pachi el abril 14, 2022

El Concejo Deliberante de la Municipalidad, a través de su ordenanza N°04/22 estableció la medida considerando el incremento que sufriera el combustible y el proceso inflacionario actual.

Category:

El 20 y 21 de abril se reemplazarán los surtidores en la estación de YPF

Por Pachi el abril 14, 2022

Durante los dos días no habrá servicio de venta de combustible para realizar las obras necesarias.

Category: