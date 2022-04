La ganadora del Concurso de la Empanada fue Gloria Aguirre de Chicoana

Gloria del Valle Aguirre, de Chicoana, ganó el Primer Concurso Provincial de la Empanada, entre más de 30 competidores.

“Gracias a mi madre, por ella aprendí, soy hija de una campeona de empanadas”, dijo Gloria que a partir de ahora representará a la Provincia en eventos de promoción nacional e internacional llevando a todos lados la identidad salteña a través de este producto gastronómico tradicional.

“Voy a dar todo lo mejor para representar a la provincia en argentina y el mundo”, expresó la campeona tras llevarse el primer puesto, además de un horno pizzero y horno industrial como premio.

El concurso fue organizado por el Ministerio de Turismo y Deporte con motivo de celebrarse este lunes 4 de abril, el “Día de la Empanada Salteña”, y del mismo participaron representantes de 32 municipios.

La alegría de participar

“Llegar a esta instancia ya es ganar”, dijo por su parte Marina Candelaria Rojas, empanadera de La Caldera, en diálogo con medios salteños y antes de conocerse los resultados. Marina contó que ganó siete veces en su localidad y lamentó haber perdido tiempo en el concurso a raíz de un corte que sufrió durante la preparación.

“Ya me siento ganadora, porque llegar aquí es lo máximo. Tengo mis movimientos motrices limitados y tuve una parálisis facial de la que me está costando recuperarme, pero lo logré” expresó Marina, quien además contó que se dedica a la venta de empanadas, bollos y tortillas en su barrio.

Por su parte, Isaias López, de Cachi, también expresó su alegría por haber participado. “Siento emoción por el aliento de la gente de Cachi, contento porque nunca imaginé llegar a esta instancia”.

“Nunca había visto el reloj, cuando me di cuenta estaba cerca de la hora y me comencé a apurar”, recordó Mirian Cabeza, de Angastaco. “Estuvo todo muy lindo, estoy feliz por estar aquí, me siento ganadora por solo venir a participar”, agregó.

Los participantes

Gloria Casimiro, de Santa Rosa de los Pastos Grandes representó a San Antonio de los Cobres, en tanto, Gloria Aguirre, Candelaria Rojas y Norma Cruz participaron por Chicoana, La Caldera y Campo Quijano, respetivamente.

En tanto, Otilia Wayar de Coronel Moldes y Celestina Alberto de La Poma junto a Sandra Noemí Mercado (Aguaray), Lorenza Liendro (Animaná), Dalmira del Valle Sayago (Apolinario Saravia), Norma Alicia Ruiz (Ciudad de Salta) fueron parte de la final.

También participaron Laura Isabel Cardozo (El Carril), María Esther Campos (El Galpón), Esther Aideé Copa (Guachipas,) Camila Luján González (La Viña), Norma del Valle Saquilán (Rosario de la Frontera), Mabel Adriana Báez (San Carlos), Carla Lorena Ortega Espinoza (Cerrillos) Guillermo Cordero Aragón (San Lorenzo).

Asimismo, compitieron Sofía Camacho (Orán), Alcira Audelina Ruiz (Seclantás), Rosa Ramona Gómez (Tartagal), Miriam Adriana Cabeza (Angastaco), Isaías Arnaldo López (Cachi), Clara del Valle Molina (Embarcación), Celia Claudia Alvarado (Gral Ballivián,) María Victoria Pedraza (Gral. Mosconi) Brenda del Valle Miraval (Gral. Güemes), Ramona Antonia González (Gral. Pizarro), Enriqueta Belásquez (Molinos), Rocío Vanesa Funes (Rosario de Lerma,) Noemí Chávez (Metán), Benancio Marcos Plaza (Tolar Grande).