Un nuevo incendio, que se presume intencional, azotó 4 hectáreas en Angastaco

Incendio Intencional

Este sábado bomberos voluntarios de Cafayate, Cachi y Seclantás acudieron a un incendio en el que se quemaron cañaverales, zona de playa y un sector de viñedos.

Bomberos voluntarios de tres localidades trabajaron en conjunto para controlar un incendio desatado este sábado en la localidad de Angastaco entre las 12:30 y las 18:00.

Según relató la Jefa de Bomberos Voluntarios de Secalntás, Nilda Yapura, seis bomberos de Cachi, Cafayate y Seclantas trabajaron durante alrededor de 5 horas para poder enfriar la zona ya que el viento volvía a encender el material que quedaba con brasas en la zona.

«Tuvimos que ir dos veces porque el viento había vuelto a encender algunos troncos que se habían quemado. Después volvimos para enfriar la zona y aconsejar a los dueños de la finca que cada tanto fueran a revisar y continuar tirando agua por prevención» Comentó Yapura a Radio Cafayate 95.1.

Según explicó la jefa de escuadrón, el incendio no se expandió más ya que no es época seca y está todo verde, lo que retardo la combustión y agregó que según la policía se trataría de un fuego intencional, no ya por quema de pastizales.

El equipo de trabajo estuvo conformado por tres bomberos de Seclantás, uno de Cachi y dos de Cafayate.

Nuevamente un incendio que se descontrola, ya fueron 5 los incendios en 6 meses por esta actitud negligente que parece no importar a los que los provocan.