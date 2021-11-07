Este domingo no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Este domingo no se registraron nuevos casos. Nuestra ciudad suma 2083 contagios, de los cuales 1501 corresponden a este año.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 48 horas, se notificaron 95 casos nuevos en la provincia, de los cuales 90 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 5 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 304 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 86.858 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.284, lo que representa el 95%.
Hay 54 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 27 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2708.
|Fecha: 07/11/2021 ( 12.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|Anta
|1
|3803
|4495
|Cachi
|7
|710
|798
|Cafayate
|0
|1501
|2083
|Capital
|39
|32649
|43193
|Cerrillos
|3
|2060
|3036
|Chicoana
|1
|1409
|1729
|Gral. Güemes
|0
|1586
|2772
|Gral. San Martín
|21
|3862
|5981
|Guachipas
|0
|205
|245
|Iruya
|0
|462
|582
|La Caldera
|1
|998
|1241
|La Candelaria
|0
|505
|539
|La Poma
|0
|70
|105
|La Viña
|9
|735
|957
|Los Andes
|0
|357
|587
|Metán
|4
|3291
|3827
|Molinos
|2
|582
|649
|Orán
|4
|3121
|5670
|Rivadavia
|0
|1270
|1508
|Rosario de la Frontera
|0
|2172
|2392
|Rosario de Lerma
|3
|2057
|2941
|San Carlos
|0
|604
|764
|Santa Victoria
|0
|716
|764
|TOTAL
|95
|64725
|86858
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 07/11/2021
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|1
|3803
|4495
|AGUA CALIENTE
|0
|3
|4
|ALGARROBAL
|0
|3
|3
|APOLINARIO SARAVIA
|1
|542
|663
|BALBUENA
|0
|1
|1
|CEIBALITO
|0
|5
|5
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|64
|71
|CORONEL OLLEROS
|0
|30
|33
|EL ARENAL
|0
|3
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|597
|639
|GAONA
|0
|194
|202
|GENERAL PIZARRO
|0
|55
|63
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|1607
|1960
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|1
|LAS LAJITAS
|0
|592
|725
|LUIS BURELA
|0
|4
|4
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|53
|57
|PIQUETE CABADO
|0
|15
|16
|RIO DEL VALLE
|0
|32
|42
|TOLLOCHE
|0
|3
|3
|DEPARTAMENTO CACHI
|7
|710
|798
|CACHI
|7
|640
|702
|CACHI ADENTRO
|0
|8
|8
|COLTE
|0
|4
|4
|EL BARRIAL
|0
|1
|2
|LAS TRANCAS
|0
|1
|1
|PAYOGASTA
|0
|55
|80
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|0
|1501
|2083
|CAFAYATE
|0
|1487
|2066
|DIVISADERO
|0
|0
|1
|LAS CONCHAS
|0
|2
|2
|TOLOMBOM
|0
|12
|13
|YACOCHUYA
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|39
|32649
|43193
|ATOCHA
|0
|69
|87
|CASTELLANOS
|0
|4
|6
|LAS COSTAS
|0
|6
|6
|LA CIENAGA
|0
|31
|32
|SALTA
|38
|31094
|41195
|VILLA SAN LORENZO
|1
|1445
|1867
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|3
|2060
|3036
|CERRILLOS
|2
|1452
|2107
|LA ISLA
|0
|13
|16
|LA MERCED
|1
|509
|796
|SAN AGUSTIN
|0
|86
|117
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|1
|1409
|1729
|AGUA NEGRA
|0
|5
|5
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|3
|3
|BELLA VISTA
|0
|5
|5
|CALVIMONTE
|0
|1
|1
|CHICOANA
|1
|494
|628
|CHIVILME
|0
|1
|1
|EL CARRIL
|0
|872
|1055
|EL MOLLAR
|0
|10
|13
|EL TIPAL
|0
|2
|2
|ESCOIPE
|0
|11
|11
|LAS MORAS
|0
|2
|2
|PULARES
|0
|2
|2
|QUEBRADA DE ESCOIPE
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|0
|1586
|2772
|CABEZA DE BUEY
|0
|2
|2
|BETANIA
|0
|3
|6
|CAMPO SANTO
|0
|266
|459
|COBOS
|0
|24
|32
|EL BORDO
|0
|151
|292
|EL PRADO
|0
|1
|2
|EL SAUCE
|0
|1
|2
|GENERAL GUEMES
|0
|1136
|1975
|PALOMITAS
|0
|2
|2
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|21
|3862
|5981
|ACAMBUCO
|0
|2
|5
|AGUARAY
|8
|827
|1139
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|64
|79
|CAMPICHUELO
|0
|3
|5
|CAMPO DURAN
|0
|1
|3
|CARBONCITO
|0
|1
|4
|CORONEL CORNEJO
|0
|26
|27
|DRAGONES
|0
|131
|138
|EMBARCACION
|1
|553
|752
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|101
|117
|GENERAL MOSCONI
|3
|258
|429
|HICKMAN
|0
|23
|29
|MISION CHAQUEÑA
|0
|7
|7
|PADRE LOZANO
|0
|9
|11
|PIQUIRENDA
|0
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|5
|466
|844
|RECAREDO
|0
|5
|5
|TARTAGAL
|4
|1383
|2384
|TONONO
|0
|1
|1
|YACUI
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|205
|245
|GUACHIPAS
|0
|205
|245
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|462
|582
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|7
|7
|CHIYAYOC
|0
|1
|1
|COLANZULI
|0
|23
|23
|CORTADERAS
|0
|12
|12
|IRUYA
|0
|313
|381
|ISLA DE CAÑAS
|0
|46
|97
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|2
|LAS CAPILLAS
|0
|2
|2
|SAN ISIDRO DE IRUYA
|0
|13
|13
|PUEBLO VIEJO
|0
|4
|4
|RODEO COLORADO
|0
|33
|33
|VIZCARRA
|0
|7
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|1
|998
|1241
|ISLA DE BAQUEROS
|0
|4
|4
|CAMPO ALEGRE
|0
|1
|1
|LA CALDERA
|0
|314
|374
|LA CALDERILLA
|0
|23
|24
|VAQUEROS
|1
|656
|838
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|505
|539
|CEIBAL
|0
|30
|30
|EL TALA
|0
|242
|269
|EL JARDIN
|0
|131
|131
|LA CANDELARIA
|0
|102
|109
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|70
|105
|CERRO NEGRO
|0
|3
|3
|COBRES
|0
|21
|21
|EL RODEO
|0
|12
|13
|LA POMA
|0
|34
|68
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|9
|735
|957
|AMPASCACHI
|0
|2
|2
|CORONEL MOLDES
|8
|509
|678
|LA VIÑA
|1
|196
|237
|LAS ABRITAS
|0
|1
|1
|TALAPAMPA
|0
|27
|39
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|357
|587
|OLACAPATO
|0
|13
|16
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|248
|445
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|18
|27
|TOLAR GRANDE
|0
|78
|99
|DEPARTAMENTO METÁN
|4
|3291
|3827
|AGUA BLANCA
|0
|3
|8
|EL GALPON
|1
|525
|585
|EL TUNAL
|0
|35
|40
|EL VALLECITO
|0
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|5
|5
|LUMBRERAS
|0
|39
|42
|METAN VIEJO
|0
|32
|44
|RIO PIEDRAS
|0
|85
|106
|SAN JOSE DE METAN
|3
|2561
|2991
|SAN JOSE DE ORQUERA
|0
|6
|6
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|2
|582
|649
|AGUADITA
|0
|2
|2
|ALUMBRE
|0
|20
|22
|AMAICHA
|0
|3
|3
|CUCHIYACO
|0
|30
|30
|COLOME
|0
|7
|7
|CAMPUEL
|0
|1
|1
|EL CHURCAL
|0
|8
|8
|LA PUERTA
|0
|68
|77
|LURACATAO
|0
|26
|30
|MOLINOS
|0
|268
|297
|SECLANTAS
|2
|134
|156
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|6
|7
|TACUIL
|0
|9
|9
|DEPARTAMENTO ORÁN
|4
|3121
|5670
|ABRA GRANDE
|0
|2
|2
|AGUAS BLANCAS
|0
|47
|86
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|272
|574
|EL TABACAL
|0
|15
|27
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|450
|569
|LOS NARANJOS
|0
|2
|2
|PICHANAL
|2
|351
|468
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|2
|1874
|3791
|URUNDEL
|0
|108
|151
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|1270
|1508
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|40
|42
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|24
|24
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|328
|435
|EL DESTIERRO
|0
|2
|2
|EL OCULTAR
|0
|1
|1
|EL SALADO
|0
|1
|1
|LA PUNTANA
|0
|1
|1
|LA UNION
|0
|222
|251
|LOS BLANCOS
|0
|58
|62
|MISION LA PAZ
|0
|2
|3
|PLUMA DE PATO
|0
|15
|19
|RIVADAVIA
|0
|343
|370
|SAN PATRICIO
|0
|2
|4
|SANTA MARIA
|0
|10
|12
|SANTA ROSA
|0
|6
|6
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|215
|275
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|2172
|2392
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|0
|ANTILLA
|0
|33
|34
|ARAGON
|0
|1
|1
|ARENAL VIEJO
|0
|1
|1
|BALBOA
|0
|1
|1
|COPO QUILE
|0
|17
|19
|EL BORDO
|0
|1
|2
|EL POTRERO
|0
|48
|48
|HORCONES
|0
|20
|20
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|2032
|2248
|SAN FELIPE
|0
|4
|4
|SAN LORENZO
|0
|13
|13
|SANTA MARIA
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|3
|2057
|2941
|AGUA CHICA
|0
|4
|5
|CAMPO QUIJANO
|1
|785
|1185
|EL ENCON
|0
|10
|11
|EL ROSAL
|0
|1
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|1
|1
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|3
|3
|LA SILLETA
|0
|325
|427
|ROSARIO DE LERMA
|2
|928
|1308
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|604
|764
|AMBLAYO
|0
|26
|26
|ANGASTACO
|0
|127
|200
|ANIMANA
|0
|109
|152
|CORRALITO
|0
|7
|7
|EL BARRIAL
|0
|23
|23
|ISONZA
|0
|3
|3
|PUCARA
|0
|1
|1
|RUMIARCO
|0
|1
|1
|SAN ANTONIO
|0
|1
|2
|SAN CARLOS
|0
|305
|346
|SANTA ROSA
|0
|1
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|716
|764
|ACOYTE
|0
|2
|6
|ANTIGAL
|0
|0
|1
|CAMPO LA CRUZ
|0
|1
|1
|EL PUESTO
|0
|10
|11
|HORNILLOS
|0
|1
|1
|LA HUERTA
|0
|36
|39
|LOS TOLDOS
|0
|127
|147
|MECOYITA
|0
|7
|7
|NAZARENO
|0
|318
|329
|POSCAYA
|0
|5
|6
|PUCARA
|0
|10
|10
|RODEO PAMPA
|0
|4
|4
|SAN FELIPE
|0
|11
|11
|SANTA CRUZ
|0
|6
|6
|SANTA VICTORIA
|0
|178
|185
|TOTALES
|95
|64725
|86858
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación