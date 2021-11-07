Este domingo no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Locales07.11.2021 - 20:28

Pandemia

Este domingo no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el día noviembre 7, 2021

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia.

Este domingo no se registraron nuevos casos. Nuestra ciudad suma 2083 contagios, de los cuales 1501 corresponden a este año.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 48 horas, se notificaron 95 casos nuevos en la provincia, de los cuales 90 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 5 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 304 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 86.858 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.284, lo que representa el 95%.

Hay 54 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 27 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2708.

Fecha: 07/11/2021 ( 12.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 1 3803 4495
Cachi 7 710 798
Cafayate 0 1501 2083
Capital 39 32649 43193
Cerrillos 3 2060 3036
Chicoana 1 1409 1729
Gral. Güemes 0 1586 2772
Gral. San Martín 21 3862 5981
Guachipas 0 205 245
Iruya 0 462 582
La Caldera 1 998 1241
La Candelaria 0 505 539
La Poma 0 70 105
La Viña 9 735 957
Los Andes 0 357 587
Metán 4 3291 3827
Molinos 2 582 649
Orán 4 3121 5670
Rivadavia 0 1270 1508
Rosario de la Frontera 0 2172 2392
Rosario de Lerma 3 2057 2941
San Carlos 0 604 764
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 95 64725 86858

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados

por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 07/11/2021
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 3803 4495
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 1 542 663
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 597 639
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1607 1960
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 592 725
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 7 710 798
CACHI 7 640 702
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 55 80
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1501 2083
CAFAYATE 0 1487 2066
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 39 32649 43193
ATOCHA 0 69 87
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 38 31094 41195
VILLA SAN LORENZO 1 1445 1867
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 2060 3036
CERRILLOS 2 1452 2107
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 1 509 796
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1409 1729
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 3 3
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 494 628
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 872 1055
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 2 2
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1586 2772
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 266 459
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 151 292
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1136 1975
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 21 3862 5981
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 8 827 1139
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 64 79
CAMPICHUELO 0 3 5
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 131 138
EMBARCACION 1 553 752
GENERAL BALLIVIAN 0 101 117
GENERAL MOSCONI 3 258 429
HICKMAN 0 23 29
MISION CHAQUEÑA 0 7 7
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 466 844
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 4 1383 2384
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 205 245
GUACHIPAS 0 205 245
DEPARTAMENTO IRUYA 0 462 582
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 313 381
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 998 1241
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 314 374
LA CALDERILLA 0 23 24
VAQUEROS 1 656 838
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 505 539
CEIBAL 0 30 30
EL TALA 0 242 269
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 9 735 957
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 8 509 678
LA VIÑA 1 196 237
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 357 587
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 248 445
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 4 3291 3827
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 525 585
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 39 42
METAN VIEJO 0 32 44
RIO PIEDRAS 0 85 106
SAN JOSE DE METAN 3 2561 2991
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 582 649
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 68 77
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 268 297
SECLANTAS 2 134 156
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 4 3121 5670
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 47 86
COLONIA SANTA ROSA 0 272 574
EL TABACAL 0 15 27
HIPOLITO YRIGOYEN 0 450 569
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 2 351 468
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1874 3791
URUNDEL 0 108 151
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1270 1508
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 328 435
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 222 251
LOS BLANCOS 0 58 62
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 0 343 370
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 215 275
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2172 2392
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 33 34
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2032 2248
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 2057 2941
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 1 785 1185
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 325 427
ROSARIO DE LERMA 2 928 1308
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 604 764
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 127 200
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO  0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA  0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 95 64725 86858

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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