La inhumana manera de otorgar turnos en el hospital de Cafayate

Desconsideración total

Inexplicablemente los cafayateños con dolencias físicas deben pasar toda la noche a la intemperie en las puertas del nosocomio para conseguir ser atendidos.

En la era de las hipercomunicaciones y con abundantes herramientas tecnológicas, en el hospital de Cafayate todavía sostienen métodos que rozan lo inhumano para conseguir un turno de atención.

Radio Cafayate 95.1 pudo comprobar la desconsideración total de las autoridades del nosocomio local en la madrugada de este viernes en donde desde las 12 de la noche ya había cafayateños ganando un lugar para poder conseguir un turno, los que son entregados a partir de las 7 de la mañana.

La situación se agrava y crece la desconsideración cuando después de haber soportado la espera de toda la noche para conseguir un turno, al momento de ser atendidos se les informa que el médico o la médica del caso no atiende ese día, es decir un sacrificio inútil sin contar con que finalmente la necesidad de la consulta no se cumple. Esta situación inaudita lleva a preguntar porque no se informa previamente en las puertas del hospital qué profesionales atenderán o cuales no para que los vecinos no pasen toda la noche, y de manera inhumana, esperando en vano por un turno que finalmente no se concretará en atención

En la madrugada de este viernes, nuestro medio pudo comprobar que cerca de las cuatro de la mañana había más de una cuadra de cola esperando para conseguir un turno.

Un vecino relató a Radio Cafayate 95.1 que llegó a las 12 de la noche y esperó hasta las 07:45 para conseguir un turno pediátrico. Pasó toda la noche afuera del hospital y cuando el cansancio lo venció durmió tirado en el piso de a ratos para soportar la espera.

Esta situación de insensibilidad, se agrava para aquellas personas que tras conseguir la primera atención, les dan estudios para que se hagan o son derivados a especialistas porque tienen que volver al padecimiento de estar toda la noche para conseguir esos turnos. Es decir que una persona que tras la primera revisación tiene que volver o por estudios o a ser atendida por un especialista tiene que pasar varias noches en vela a la espera de esos nuevos turnos.

La desconsideración de las autoridades del hospital para con los vecinos enfermos es alarmante y absolutamente negligente al no buscar mecanismos que permitan agilizar y humanizar ese servicio.

Escasos turnos para mamografías

Uno de los temas que plantearon a nuestro medio las mujeres que soportaban la espera de toda la noche, es que el hospital de Cafayate solo da cuatro turnos semanales para mamografía los jueves, aunque en estos días y a raíz de las fuertes quejas, en las últimas horas se habría decidido ampliar a ocho según se le informo a las personas este viernes, aunque el gerente del hospital de Cafayate informó que serían 12.

Con estas cifras la cantidad de mamografías que realiza el hospital de Cafayate es paupérrima para una población femenina estimada en no menos de seis mil,. De realizarse ocho por semana daría una cifra de 32 por mes y 384 al año. Esto, claro, desde ahora y en caso de que no se rompa el mamógrafo o se ausente la persona encargada de realizar el estudio.

En la era de los avances tecnológicos, en el hospital de Cafayate, de manera inhumana y desconsiderada, aplican sistemas que remiten a por lo menos cien años atrás.