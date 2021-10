Podría faltar mano de obra en las bodegas por las jubilaciones anticipadas de vitivinícolas

Consecuencias no deseadas

Algunas empresas podrían quedar con muy pocos empleados debido a que en un porcentaje elevado cumplen con los requisitos para jubilarse.

El Secretario General de SOEVA, Nelson López, informó, a Radio Cafayate 95.1, que muchas empresas del sector vitivinícola tendrían un descenso preocupante en la nómina de empleados ya que sumado a la nueva ley de Jubilación Anticipada, que le permitiría a muchos jubilarse, se está haciendo muy difícil encontrar trabajadores jóvenes que quieran trabajar debido a que prefieren percibir planes sociales.

Esto está motivando la llegada a Cafayate de gente de otros lugares para cubrir puestos laborales en las empresas.

López comentó: «Hace poco gente de la empresa Esmeralda de Tolombón, me comentaron que había tomado a unos trabajadores jóvenes para armar los cuadros, hacer los agujeros para las plantas y a los tres días no volvieron más,»

Aseguró que en este caso se detectó que la mayoría no está capacitado y otro factor que resulta crítico es que muchos tienen acceso a planes sociales por lo que optan por no mantener ese trabajo y cobrar el beneficio sin trabajar: «El problema es, ¡quien va a ir a trabajar a las viñas, donde se le ampollan las manos de tensar alambres, de instalar palotes. Hay un montón de jóvenes de entre 19 y 27 años que no tienen la necesidad de trabajar por que cobran un plan social sin hacer nada.»

López también dijo que hay empresas, como por ejemplo de Animaná que se quedarían prácticamente sin empleados, ya que la mayoría ya cumplirían con los 25 años de servicio.

Frente a la falta de gente de Cafayate que quiera ingresar a las bodegas , se está advirtiendo el ingreso de trabajadores de otros lugares que llegan al Valle Calchaquí para ocupar esos puestos que no se pueden cubrir con trabajadores locales