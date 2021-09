Se conoció una nueva denuncia al Hospital Nuestra Señora de Rosario por una paciente

Supuesta mala praxis y abandono de persona

La denunciante había sufrido un accidente el 16 de septiembre y tuvo que esperar al día siguiente que un especialista la viera para ser diagnosticada con fractura de tobillo.

Una mujer de 46 radicó una denuncia en la Comisaría N° 60 de la Unidad Regional N° 6 al Hospital Nuestra Señora del Rosario por supuesta mala praxis y abandono de persona.

La denuncia tiene fecha el 19 de septiembre pero recién ahora la paciente quiso hacerlo público y, en conversación con Radio Cafayate 95.1, dijo: «Decidí hacer la denuncia por la cantidad de gente que me comentó que pasó por situaciones parecidas y me gustaría que ya no pase más.»

La paciente C.C: asegura que está en búsqueda de un asesor legal para continuar con el proceso.

El accidente

Según consta en la denuncia el 16 de septiembre sufrió un accidente en la calle en el que se lesionó el tobillo. Al dirigirse al Hospital ese mismo día, fue atendida por una enfermera (Ya que no había un traumatólogo de guardia) quien hizo el pedido para que le realizaran rayos x.

Al tener las placas le dijeron que tenía un esguince, le dieron calmantes y le pidieron que volviera al día siguiente para ver al especialista.

Al día siguiente, ya en el hospital le confirman que las placas realizadas se habían extraviado por lo que debería hacer unas nuevas. Luego de realizarlas, el traumatólogo advierte que lo que tenía era una fractura de tobillo y que necesitaba una operación de urgencia.

El mismo médico se ofreció a sacar un turno para que se realizara la intervención en el Hospital San Bernardo o si no la otra opción era esperar al lunes para que otro médico la viera y sacar un turno para que se hiciera en Cafayate.

Según comentó la paciente, eligió ser intervenida en Salta y el 22 de septiembre se hizo la operación en Salta.

La paciente asegura que los días 16 y 17 de septiembre el dolor era muy intenso y no podía mantenerse en pie y durante la semana que tuvo que esperar para la operación se sintió abandonada por el hospital del Cafayate.

Falta de Especialistas

El Hospital Nuestra Señora del Rosario actualmente cuenta con un traumatólogo (que se encuentra de licencia y en diciembre asumirá como diputado), 4 pediatras, una ginecóloga que anunció que este jueves es el último día y también para uno de los médicos clínicos ya que se jubila. También cuenta con otros especialistas que atienden a demanda ya que los turnos se dan según orden de llegada y con un cupo.

El problema de los especialistas en el Hospital de Cafayate es una realidad que según, la presentaciones que realizó el Frente Intergremial de Salud ante el Ministerio de Salud, afecta a los nosocomios del interior ya que la escala de salarios de los profesionales de la capital, prácticamente duplica lo que cobran los del resto de los departamentos.

Radio Cafayate 95.1 quiso contactarse con el Gerente del Hospital Nuestra Señora del Rosario pero no obtuvo respuesta para entender un poco más de la situación del este centro sanitario.

Desde la gerencia del hospital comunicaron a este medio, minutos después de publicarse esta nota, que ya no brindarán su testimonio al respecto debido a que ya se había publicado la nota.