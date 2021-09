Una trabajadora de la bodega El Porvenir fue despedida sin previo aviso luego de 15 años de servicios

Despido sorpresivo

El gremio SOEVA e integrantes del Movimiento Social Resistencia Kallchakí convocaron a una marcha en la puerta de la bodega en repudio al despido y para pedir que se la indemnice correctamente.

La empresa el porvenir despidió a una trabajadora del sector de turismo de 15 años de antigüedad sin previo aviso y alegando justa causa este 11 de septiembre.

La ex- empleada, Adriana Barrionuevo, dijo a Radio Cafayate 95.1: «La verdad que el despido es totalmente sorpresivo porque en ningún momento le falté el respeto a nadie, solo le pregunté a la gerente si podía venderle 3 botellas de vino a unas personas que entraron mientras yo estaba haciendo una degustación con otra gente.»

¿Qué ocurrió?

Según comentó Barrionuevo, el 6 de septiembre, al rededor de las 16 horas, estaba conduciendo una degustación cuando ingresaron tres hombres para comprar vinos. Al mismo momento ingresó la Gerente de Turismo, Diane Romero, quien atiende a estas tres personas y después de comentarle los precios y productos se retira. Los tres hombres, que se encontraron solos, se dirigieron hacia Barrionuevo para expresarle que querían comprar los vinos.

En ese momento Barrionuevo que se encontraba ocupada, le pide a Romero si podía venderles ella los vinos a los señores quien se los vendió sin contestarle nada.

El Despido

El día 11 de septiembre la trabajadora recibe una notificación informándole su despido por agresión verbal a su superior con frases que, según la empleada, son armadas como por ejemplo:»¿Qué no pensás facturar vos? No sé para que te ponen aquí?».

Asegura que en la nota le exigían solidaridad y colaboración hacia su generosidad hacia su jefa y también exponían que Barrionuevo había ejercido hostigamiento hacia su jefa.

«En estos 15 años que llevo trabajando en la empresa, nunca fui sancionada, nunca me dijeron que había faltado el respeto a nadie. La verdad que esto me sorprendió porque los hechos que se redactan en esta notificación que me llegó no son ciertas.» dijo Barrionuevo.

Apoyo del Sindicato

El secretario general de SOEVA en Cafayate convocó a la marcha en repudio a este despido injustificado de parte de la empresa y aseguró que acompañarán a la trabajadora, que además es integrante de la comisión directiva del gremio en la empresa, aportando los medios legales necesarios para que se la indemnice correctamente.

«La trabajadora fue despedida sin ninguna causa y no fue indemnizada en ningún momento. Nosotros vamos a hacer cumplir a la empresa con el pago de la doble indemnización que está vigente en este momento por estar en situación de pandemia. A la compañera no se la puede reintegrar al trabajo porque el clima de trabajo no sería lo mismo así que vamos a pelear porque se le pague la indemnización la liquidación por los 15 años de trabajo.» Aseguró Nelson López, a Radio Cafayate 95.1.

Apoyo de otros sectores

El Movimiento Social Resistencia Kallchaki, también se sumó al reclamo y a la marcha con pancartas, banderas y carteles en contra de la violencia institucional que según la agrupación, la empresa tuvo con la trabajadora por la forma en que fue despedida.