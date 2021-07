Se encuentra habilitada la muestra fotográfica de gauchos calchaquíes en San Carlos.

Muestra costumbrista

El Fotógrafo Cesar Pollo Dighero realizará durante todo julio una exposición en el Centro Cultural Jallpa Calchaquí con imágenes de las festividades del valle.

En conversación con Radio Cafayate, Dighero aseguró ser un enamorado de los valles y que esta exposición, su primera individual, compuesta íntegramente de imágenes costumbristas del Barrial, San Carlos, Animaná y Cafayate busca mostrar el otro encanto de los valles: su gente.

«En 2008 estaba haciendo unas notas para el norte y unas fotos de los paisajes pero sentía que faltaba algo y me dijeron que tenía que conocer la fiesta de la Yerra y la baguala y me fui ahí. Y ahí me enamoré de los valles y las fotos que yo hago son las que me gustan y las que siento. Para mi la figura del gaucho es muy representativo por Güemes. Noto que el gaucho es como más fuerte en Salta, incluso más en que en el sur o en la provincia de Buenos Aires a veces» comentó el fotógrafo al ser consultado sobre como surgió la idea de las imágenes.

Dighero asegura que esta muestra fue impulsada por secretario de Cultura de San Carlos, Gastón Contreras, que le ofreció el espacio Cultural Jallpa Calchaquí y por los concejales e integrantes del fortín Clemente – Choque Enzo Rodríguez y Mario Choque.

Cuenta también que esta muestra obtuvo un reconocimiento en el Congreso Gaucho por las imágenes costumbristas en el Congreso de la Nación en las que también fueron galardonados artistas como Luis Landriscina y Pancho Figueroa.

«Esta muestra tenía que ser en el valle porque es de donde vienen las imágenes, si o si tenia que hacerse ahí.» comentó el fotógrafo porteño y vallisto por elección y adopción.

Gentileza Programa de Radio Nuestras Raíces de San Carlos por la información.