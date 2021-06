Lorena Carpanchay: «Estoy muy orgullosa y contenta de poder decir que soy una coplera trans»

Artista Cafayateña

La artistas popular cafayateña conversó con RadioCafayate.com en el Día del Orgullo LGTBIQ+ y contó aspectos de su vida y como vive es vivir de la música heredada de sus abuelos.

Lorena Carpanchay tiene 51 años, volvió en el 2000 a su tierra natal en Cafayate, más precisamente en el paraje San Luis, después de emigrar a Buenos Aires a la edad de 12 años según comentó.

«Me fui a buscar trabajo y poder progresar, conocí lo que fue la vida de muchas chicas que lamentablemente murieron o cayeron en el alcohol el la droga para poder aliviar sus dolores. Por suerte yo pude trabajar en ámbitos más seguros como empleada doméstica pero igual sufrí discriminación. Hoy celebro mucho que se haga ley el cupo trans.» afirmó Carpanchay

Asegura que su relación con las coplas estuvo presente en toda su vida: «Mi mamá todavía canta coplas, mi papa, toda mi familia. Siempre cantamos cuando había una señalada o una marcada de la familia.

Carpanchay se ha convertido en estos últimos años en una referente no solamente de los derechos del colectivo LGTBIQ+ sino también de mantener viva una tradición secular del valle que son las coplas. Asegura que ella canta » para que no se pierda ese canto tan lindo que nos regalaron nuestros ancestros y abuelos. Hoy los chicos no quieren cantar estas cosas porque no las conocen como uno.»

Corto

El corto Trascendente de Alejandro Joaquín González hace un perfil de la vida de Lorena y muestra como es su vida, su canto y su entorno en Cafayate.

Este corto será transmitido este lunes nuevamente y será proyectado en el Centro Cultura Nestor Kirchner en conmemoración del Día Internacional del Orgullo gay.

Este lunes Carpanchay fue invitada a cantar en el cierre de un observatorio convocado por el CIC en el que también forma parte de los panelistas.

Redes

Actualmente se puede encontrar sus coplas en videos como Hijas de la madre tierra y en Instagram como @lorena_coplera.