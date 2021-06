Apuntan contra Vargas, Baeza y el ministro Esteban por la muerte de Norma Montañéz

Violencia de género y laboral

El gremio de ATE los responsabiliza por el fallecimiento a causa de la violencia laboral y de género contra ella y la grave negligencia con la que se trató su denuncia.

Tras la muerte de la técnica en laboratorio del Hospital de Cafayate las muestras de dolor fueron innumerables a la par de la indignación de los cafayateños por el tratamiento que las autoridades sanitarias dieron a las denuncias de violencia de género y laboral de Norma Montañez.

Este lunes el delegado de ATE en Cafayate, Cristian Haviar, tras conocerse la triste noticia apuntó contra el Gerente del Hospital de Cafayate, Carlos Vargas, el médico denunciado, Aníbal Baeza y el ministro de Salud de la provincia Juan José Esteban.

En comunicación con RadioCafayate.com el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Cristian Haviar, dijo: «Acá hay responsables, principalmente creemos que es el médico que está denunciado no solo por Norma sino por muchas otras personas, el gerente general Carlos Vargas y el ministro Esteban porque no nos llevaron el apunte cuando nosotros íbamos a pedir que por favor nos escuchen sobre lo que estaba pasando en el Hospital de Cafayate.» Aseguró Haviar.

Luego agregó: «Lo que pasa es que hoy si un trabajador tiene problemas con su jefe, tiene que ir a reclamar con su jefe ¿Y qué le va a decir él? (…) El problema es que hoy si alguien va a hacer su reclamo en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio responde al gobierno y nunca te da una solución. Y si un trabajador del hospital hace un descargo contra el gerente y, como en este caso, si el gerente es amigo del médico lo sale a defender públicamente, pasan estas cosas.»

Al referirse a la protesta a la que convocaron para este miércoles Haviar sostuvo «Se trata de una protesta en busca de soluciones a la violencia que vienen sufriendo muchos de los trabajadores del estado y especialmente por lo que ya veníamos denunciando de la situación de hospital y que todos los funcionarios hacían oídos sordos.»

Los reclamos apuntan fundamentalmente a la falta de protección que tuvo Norma Montañez por parte de las autoridades del hospital, fundamentalmente el gerente, Carlos Vargas, el que, en una denuncia anterior no solo no actuó en base a los protocolos, sino que públicamente salió a denostar a la denunciante lo que representa una grave falta, no tan solo a sus funciones como autoridad sanitaria ya que debería haber mantenido una posición imparcial para el manejo administrativo del caso y no de defensa del denunciado. Esto empeora desde el punto de vista penal como responsable de la revictimización de la denunciante de violencia laboral y de género.

Recordemos que en más de una oportunidad se denunció que Vargas “cajoneaba” las denuncias y no actuaba acatando los protocolos. Los gremios además denunciaron que el gerente del hospital de Cafayate no se presentó a diferentes citaciones que tuvo en el área de Violencia Laboral del Ministerio de Salud Pública de la provincia por lo que se apunta contra el ministro, Juan José Esteban, de darle protección política.

En el caso de la muerte de Norma Montañez, la situación cobró aún más gravedad desde el momento que Vargas la sometió a una reunión con el médico denunciado por ella, faltando a todo criterio y protocolos y a una tensión que le provocó un pico de glucemia a causa de su diabetes que derivó en un cuadro más grave por lo que tuvo que ser trasladada a Salta en código rojo, en donde luego de varios días de internación en estado delicado, este lunes tuvo el triste desenlace fatal.