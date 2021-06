Un infectólogo cruzó a Los Nocheros, los trató de «irresponsables» y dijo “deben tomar algo prohibido”

Miles de personas criticaron la actitud de Teruel al rechazar inocularse,a los que se sumó el médico infectólogo cordobés Hugo Pizzi, quien sugirió que los integrantes de Los Nocheros ¿»toman algo prohibido»?.

El músico de 56 años dijo que no quiere ser vacunado contra el coronavirus porque en su familia se manejan con terapias alternativas: “Gracias a Dios hace muchos años que no piso un médico, me siento bien y tratamos de estar bien. No tengo confianza porque hay países que aceptan la AstraZeneca, otros que la Sputnik no, dicen que una dosis está bien, después que no. No está claro», argumentó el cantante salteño.

«Ninguno se va a vacunar», aseguró Kike Teruel en diálogo con Arriba Córdoba (El doce) con respecto a sus compañeros de Los Nocheros, Rubén Ehizaguirre, su hermano Mario Teruel y su sobrino Álvaro Teruel, afirmando además que solo accedería a la inmunización si es un requisito indispensable para salir de gira con la banda.

Entre un sinfín de críticas en las redes sociales hacia Teruel y sus compañeros, aparecieron las fuertes declaraciones del médico infectólogo de córdobés, Hugo Pizzi, quien al ser consultado por radio CNN Córdoba, no se anduvo con vueltas. “Yo pensaría que a lo mejor ellos toman algo que para nosotros está prohibido y de pronto eso le está haciendo pensar eso», expresó de manera categórica.

«Si realmente las vacunas no existieran, hoy estaríamos viviendo en la Edad Media», añadió el infectólogo en el programa El mediodía de CNN Córdoba, para luego hacer alusión a los anteriores escándalos que rodearon a la familia Teruel

«Salta siempre fue muy respetuosa de todas las normativas de inmunización nacionales. Es peligroso que un grupo tan querido por la gente diga estas cosas. A decir verdad, han tenido tropiezos de otras características que no me corresponde a mí mencionarlos, pero los periodistas ya los han cronicado», concluyó Hugo Pizzi.

Otros escándalos de Los Nocheros

Esa postura tildada por muchos como «antivacunas» no es la única polémica de los últimos años para la familia de Los Nocheros, pues en 2019 Lautaro Teruel, hijo de Mario, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal agravado a una menor y otra joven.

Ese escándalo contó con audios filtrados y frases impactantes -en las cuales el hijo del integrante de Los Nocheros admitía haber cometido el abuso.

Tras ese caso y a causa de un allanamiento en la casa de Mario Teruel, encontraron plantas de marihuana. El músico luego declaró que ese cannabis era para su salud y consumo personal.

En febrero de 2021, Kike Teruel tuvo que salir a dar la cara cuando sus hijos fueron acusados de realizar una fiesta clandestina que terminó con denuncias de violencia. La fiesta se organizó en la casa de Kike a pesar de las prohibiciones y de las recomendaciones sanitarias por la pandemia del coronavirus. El Nochero solo atinó a decir aquella vez. «No es cierto lo que se dice».

En abril de 2021, finalmente se le otorgó prisión domiciliaria a Lautaro Teruel, quien está imputado en dos causas por abuso sexual.