Este martes falleció un cafayateño de 79 años que estaba aislado en su casa

En la calle Salta al 200

La persona fallecida fue encontrada en su casa en la calle Salta al 200 y la causa de muerte fue paro cardio-respiratorio y falla multiorgánica.

El hombre se encontraba aislado por contacto estrecho y sospechoso de COVID-19.

Hasta el momento el hospital no dio detalles del caso por lo que no están claras las circunstancias que rodean la muerte del hombre que se encontraba aislado por contacto estrecho, pero no se confirmó si estaba contagiado o no, o si el fallecimiento se produjo a causa de haber contraído coronavirus y en este caso porque no fue internado.

Se espera que las autoridades sanitarias locales puedan dar explicaciones que aclaren el caso y lleven tranquilidad a la población.