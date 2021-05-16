Daniel Chaile encabeza los candidatos del Frente de Todos

Es el postulante a senador del kirchnerismo en Cafayate acompañado por Facundo Guzmán como diputado y Azucena Cisneros como convencional Constituyente.
Esta es la lista completa del Frente de Todos en Cafayate:
SENADOR TITULAR
CHAILE PEREYRA, DANIEL SALVADOR
SENADOR SUPLENTE
LOPEZ, WALTER OSCAR
DIPUTADO TITULAR
1 GUZMAN, GABRIEL FACUNDO
DIPUTADO SUPLENTE
1 GONZALEZ, MARIA CECILIA
CONVENCIONAL PROVINCIAL TITULAR
1 CISNEROS, AZUCENA DEL VALLE
CONVENCIONAL PROVINCIAL SUPLENTE
1 MORANO, JUAN SANTIAGO
CONCEJALES TITULARES
1 AGUIRRE, ROBERTO MAURICIO
2 SALDAÑO, GUADALUPE SELENE
3 GODOY, CARLOS DANIEL
4 MAITA, LUCIA VERONICA
5 ENRIQUEZ, ANDRES MARCELO
6 LENCINA, ANTONELA DEL CARMEN
7 DIAZ, CARLOS ALBERTO
CONCEJALES SUPLENTES
1 CANAVIDES, NATALIA SOLEDAD
2 RUEDA, JAVIER EZEQUIEL
3 CARDOZO, MONICA SILVINA
4 SULCA, JOAQUIN MANUEL
5 LOPEZ, TERESA EUGENIA
6 DELGADO, DAVID DANIEL
7 ACOSTA, SELENA MABE