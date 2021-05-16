Daniel Chaile encabeza los candidatos del Frente de Todos

Política16.05.2021 - 11:54

Elecciones 2021

Daniel Chaile encabeza los candidatos del Frente de Todos

Por indio el día mayo 16, 2021

Es el postulante a senador del kirchnerismo en Cafayate acompañado por Facundo Guzmán como diputado y Azucena Cisneros como convencional Constituyente.

Esta es la lista completa del Frente de Todos en Cafayate:

SENADOR TITULAR

CHAILE PEREYRA, DANIEL SALVADOR

SENADOR SUPLENTE

LOPEZ, WALTER OSCAR

DIPUTADO TITULAR

1 GUZMAN, GABRIEL FACUNDO

DIPUTADO SUPLENTE

1 GONZALEZ, MARIA CECILIA

CONVENCIONAL PROVINCIAL TITULAR

1 CISNEROS, AZUCENA DEL VALLE

CONVENCIONAL PROVINCIAL SUPLENTE

1 MORANO, JUAN SANTIAGO

CONCEJALES TITULARES

1 AGUIRRE, ROBERTO MAURICIO

2 SALDAÑO, GUADALUPE SELENE

3 GODOY, CARLOS DANIEL

4 MAITA, LUCIA VERONICA

5 ENRIQUEZ, ANDRES MARCELO

6 LENCINA, ANTONELA DEL CARMEN

7 DIAZ, CARLOS ALBERTO

CONCEJALES SUPLENTES

1 CANAVIDES, NATALIA SOLEDAD

2 RUEDA, JAVIER EZEQUIEL

3 CARDOZO, MONICA SILVINA

4 SULCA, JOAQUIN MANUEL

5 LOPEZ, TERESA EUGENIA

6 DELGADO, DAVID DANIEL

7 ACOSTA, SELENA MABE

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