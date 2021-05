Juntos por el Cambio definió sus referentes en Cafayate

Elecciones Legislativas 2021

Sebastián Casimiro, Felicitas Mendieta y Omar Ramos serán los referente del espacio conformado por el PRO y Ahora Patria aunque todavía no definieron que lugares ocuparán cada uno en la lista de candidatos.

Este viernes los Diputados Nacionales Virginia Cornejo y Martín Grande junto al diputado Provincial, Carlos Zapata, se reunieron en Cafayate con los referentes del PRO y Ahora Patria en Cafayate para definir los trabajos con vista a las elecciones provinciales 2021.

Definición de candidaturas departamentales

La Diputada Nacional, Virginia Cornejo, en dialogo con RadioCafayate.com, aseguró que Juntos por el Cambio busca empoderar a cada departamento para que elija a sus propios candidatos. “Uno de los problema que uno detecta es que siempre se está esperando de que el otro defina por nosotros nuestros destinos», dijo Cornejo en relación a la forma en que los partidos deciden los candidatos de cada departamento desde afuera de la comunidad.

Con respecto a Cafayate, el espacio Juntos por el Cambio lanzó una convocatoria a sumarse a todos aquellas personas que aún perteneciendo a otros partidos compartan la necesidad de generar una alternativa frente al oficialismo provincial y nacional.

Por su parte el periodista y Diputado Nacional, Martín Grande, comentó a este medio que las excepciones de incluir a la UCR Ben el frente Juntos por el Cambio de Cafayate, Cerrillos y San Martin son solamente para éstas elecciones provinciales: “De a poco vamos a ir avanzando para ser un frente que funcione orgánicamente en toda la provincia. Es la primera vez que vamos juntos.”

Al ser consultado por una posible polarización entre los partidos que componen la alianza, Grande dijo: “Los que más unidos vamos somos Juntos por el Cambio (…) La izquierda se partió en dos, Gustavo Sáenz tiene tres frentes y cada uno de ellos va a tener un montón de pequeñas listas. Nosotros vamos a tratar de ir con una sola lista en todos lados.”

Grande no descartó buscar la reelección en el cargo de diputado nacional si Juntos por el Cambio se lo pide: “Si me pide que vaya como Senador provincial, como Diputado Nacional iré y si me piden que no vaya para ningún cargo también estoy dispuesto.”