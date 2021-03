Un hermano de Fabiola Echenique afirma que “la Justicia en Cafayate no atendió los reclamos de mi hermana»

Reclamo

El domingo pasado por la tarde hubo otra marcha pidiendo que se esclarezca la muerte de la mujer que vivía en La Banda de Abajo.

Agustín, hermano de la víctima, dijo que el ex de la mujer rompía la perimetral y la hostigaba.

Por estas horas e cumplen dos semanas desde que Fabiola Andrea Echenique, de 30 años, fue hallada sin vida en una casa donde vivía en La Banda de Abajo.

El hallazgo fue reportado por su expareja, un gendarme, quien tenía prohibición de acercamiento y fue quien avisó sobre el deceso. Quienes conocían a la víctima y sabían de su situación no les llamó la atención que el ex reportara el hecho, «siempre incumplía la prohibición de acercamiento», sostuvieron.

El domingo por la tarde se realizó una nueva marcha en la plaza de Cafayate, amigos y vecinos reclamaron el esclarecimiento de la causa, en la movilización estuvo Agustín, hermano de la víctima.

El joven, oriundo de Misiones, actualmente vive en Buenos Aires y es funcionario público, llegó a Salta el pasado viernes 19 del corriente mes, jornada en que se reunió con la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, quien le contó detalles de la investigación por entonces y «se mostró muy interesada en la investigación”. Entre hoy y mañana se volverá a reunir con ella.

Acerca del fallecimiento de Fabiola, sostuvo: «La autopsia reveló que aparentemente mi hermana se quitó la vida. Sobre esa decisión, opino que fue primero porque las autoridades judiciales policía, fiscalía y juzgado, no le dieron respuestas al problema que ella venía padeciendo que era la violencia de género. Demoraron mucho en las actuaciones».

Respecto a la expareja de Fabiola, manifestó que «el gendarme Allica la hostigaba física y psicológicamente, rompía la perimetral y la Policía no hacía nada. Mi hermana vivía con miedo, encerrada en su casa debido a todo esto. Y es muy obvio que sus familiares la apoyábamos a la distancia pero toda esta situación fue muy triste, la deprimía y la hicieron vivir con miedo, atemorizada”. Luego el hermano de la vitima enfatizo que la Justicia de Cafayate “no le dio la importancia que tienen que tener temas de esta naturaleza».

Fabiola y su expareja se habían conocido hacía tres años, ella de Misiones y él de Río Negro, la fuerza nacional lo destinó a Salta capital y desde la ciudad lo trasladaron a Cafayate. A causa de la violencia de género de la que era objeto, la mujer decidió cortar con la relación y desde ese momento el calvario se agudizó. «Mi hermana no era de hablar mucho de su vida personal, sí sabíamos que tenía problemas de pareja y esas cosas pero no de que era tan violento y la hostigaba tanto. Creo que lo venía sufriendo hace algunos meses que es cuando se separan y hubo denuncia de por medio», manifestó Agustín.

«Hablé con ella unos días antes de su muerte. Estaba algo triste, traté de darle fuerzas y apoyarla en todo, a pesar de que no estaba con ella. Mi hermana era ama de casa y estaba buscando trabajo en Cafayate. Los recuerdos de ella es que era una persona divertida, siempre sonriente haciendo chistes, no tenía maldad para padecer de esa forma. Ella no se fue de Cafayate porque quería llegar hasta el final de la causa contra este gendarme, para que a futuro otra chica no pasara lo mismo que ella».

El cuerpo de Fabiola fue liberado la semana pasada y trasladado a Misiones, donde su familia le pudo dar sepultura. La mujer era una de seis hermanos, uno de ellos sigue en Salta realizando las diligencias tras la pérdida y tratando de llegar a la verdad.

