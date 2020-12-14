Este domingo confirmaron 14 casos de COVID-19 en Cafayate y el total llegó a 450

Locales14.12.2020 - 7:40

Pandemia

Este domingo confirmaron 14 casos de COVID-19 en Cafayate y el total llegó a 450

Por indio el día diciembre 14, 2020

Así lo confirmaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario que emiten.

Otro salto en los contagios genera preocupación en Cafayate. Este domingo confirmaron 14 nuevos casos de coronavirus y el total de contagios llegó a 450.

En contraste, la ciudad de Salta este domingo no registró ningún caso después de 129 días.

Fecha: 13/12/2020 ( 18.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 5 622
Cachi 0 87
Cafayate 14 450
Capital 0 10219
Cerrillos 1 945
Chicoana 1 305
Gral. Güemes 0 1180
Gral. San Martín 0 2091
Guachipas 0 37
Iruya  0 113
La Caldera 0 237
La Candelaria 0 32
La Poma 0 35
La Viña 0 219
Los Andes 0 227
Metán 1 484
Molinos 0 64
Orán 6 2507
Rivadavia 0 233
Rosario de la Frontera 0 207
Rosario de Lerma 0 863
San Carlos 0 142
Santa Victoria 0 47
TOTAL 28 21346
 
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 13/12/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 622
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 123
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 7
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 3 38
GAONA 0 5
GENERAL PIZARRO 0 9
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 302
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 120
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 4
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 87
CACHI 0 64
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 14 450
CAFAYATE 14 450
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 0 10219
ATOCHA 0 18
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 0 9783
VILLA SAN LORENZO 0 414
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 945
CERRILLOS 0 634
LA ISLA 0 3
LA MERCED 1 278
SAN AGUSTIN 0 30
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 305
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 126
EL CARRIL 1 176
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1180
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 193
COBOS 0 8
EL BORDO 0 137
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 0 837
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 2091
ACAMBUCO 0 3
AGUARAY 0 312
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 197
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 168
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 373
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 985
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 37
GUACHIPAS 0 37
DEPARTAMENTO IRUYA  0 113
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA  0 61
ISLA DE CAÑAS 0 51
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 237
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 59
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 177
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 32
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 25
LA CANDELARIA 0 7
DEPARTAMENTO LA POMA 0 35
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 219
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 167
LA VIÑA 0 41
TALAPAMPA 0 11
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 227
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 196
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 1 484
AGUA BLANCA 0 3
EL GALPON 0 58
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 19
SAN JOSE DE METAN 1 386
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 64
ALUMBRE 0 2
COLOME 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 4
MOLINOS 0 24
SECLANTAS 0 23
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 6 2507
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 2 283
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 120
PICHANAL 0 112
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 4 1899
URUNDEL 0 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 233
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 107
LA UNION 0 26
LOS BLANCOS 0 4
MISION LA PAZ 0 1
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 30
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 207
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 2
EL BORDO 0 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 202
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 863
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 390
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 96
ROSARIO DE LERMA 0 374
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 142
ANGASTACO 0 69
ANIMANA 0 42
CORRALITO 0 0
SAN ANTONIO   0 1
SAN CARLOS 0 28
SANTA ROSA   0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 47
ACOYTE 0 4
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 5
LOS TOLDOS 0 20
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 5
TOTALES 28 21346

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