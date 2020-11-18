Otros 10 casos de COVID ponen a Cafayate en situación delicada

El total de positivos en el Departamento subió a 334, según informaron las autoridades sanitarias de la provincia.
En medio de una situación en extremo delicada y cuando las autoridades sanitarias de Cafayate parecen desbordados y con cierta impotencia, el panorama epidemiológico empeora día a día.
Este martes la provincia reportó diez nuevos casos de coronavirus en Cafayate lo que eleva la cantidad de positivos a 334.
Hasta este momento nuestra suma 12 muertos por COVID-19.
El reporte de la provincia:
|Fecha: 17/11/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|6
|482
|Cachi
|0
|86
|Cafayate
|10
|334
|Capital
|22
|9908
|Cerrillos
|8
|896
|Chicoana
|2
|285
|Gral. Güemes
|3
|1156
|Gral. San Martín
|10
|1963
|Guachipas
|0
|36
|Iruya
|0
|69
|La Caldera
|0
|229
|La Candelaria
|0
|25
|La Poma
|0
|26
|La Viña
|0
|206
|Los Andes
|0
|224
|Metán
|15
|423
|Molinos
|0
|51
|Orán
|8
|2429
|Rivadavia
|0
|209
|Rosario de la Frontera
|1
|166
|Rosario de Lerma
|3
|821
|San Carlos
|0
|71
|Santa Victoria
|0
|28
|TOTAL
|88
|20123
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 17/11/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|6
|482
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|2
|99
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|4
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|32
|GAONA
|0
|4
|GENERAL PIZARRO
|0
|8
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|2
|213
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|2
|106
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|2
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|9
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|86
|CACHI
|0
|63
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|22
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|10
|334
|CAFAYATE
|10
|334
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|22
|9908
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|20
|9483
|VILLA SAN LORENZO
|2
|404
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|8
|896
|CERRILLOS
|7
|612
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|1
|258
|SAN AGUSTIN
|0
|23
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|2
|285
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|2
|120
|EL CARRIL
|0
|162
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|3
|1156
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|187
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|133
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|3
|823
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|10
|1963
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|8
|261
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|1
|187
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|158
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|351
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|1
|951
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|36
|GUACHIPAS
|0
|36
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|69
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|57
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|229
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|58
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|170
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|25
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|20
|LA CANDELARIA
|0
|5
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|26
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|25
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|206
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|158
|LA VIÑA
|0
|38
|TALAPAMPA
|0
|10
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|224
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|194
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|7
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|15
|423
|AGUA BLANCA
|0
|2
|EL GALPON
|0
|39
|EL TUNAL
|1
|3
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|1
|12
|RIO PIEDRAS
|0
|18
|SAN JOSE DE METAN
|13
|346
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|51
|ALUMBRE
|0
|2
|LA PUERTA
|0
|10
|LURACATAO
|0
|3
|MOLINOS
|0
|15
|SECLANTAS
|0
|20
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|8
|2429
|AGUAS BLANCAS
|0
|39
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|274
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|114
|PICHANAL
|0
|105
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|8
|1853
|URUNDEL
|0
|32
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|209
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|95
|LA UNION
|0
|17
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|4
|RIVADAVIA
|0
|28
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|2
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|166
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|165
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|3
|821
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|1
|383
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|87
|ROSARIO DE LERMA
|2
|348
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|71
|ANGASTACO
|0
|35
|ANIMANA
|0
|29
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|7
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|28
|ACOYTE
|0
|3
|ANTIGAL
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|1
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|4
|TOTALES
|88
|20123