Otros 10 casos de COVID ponen a Cafayate en situación delicada

Destacadas17.11.2020 - 22:09

Otros 10 casos de COVID ponen a Cafayate en situación delicada

Por indio el día noviembre 17, 2020

El total de positivos en el Departamento subió a 334, según informaron las autoridades sanitarias de la provincia.

En medio de una situación en extremo delicada y cuando las autoridades sanitarias de Cafayate parecen desbordados y con cierta impotencia, el panorama epidemiológico empeora día a día.

Este martes la provincia reportó diez nuevos casos de coronavirus en Cafayate  lo que eleva la cantidad de positivos a 334.

Hasta este momento nuestra suma 12 muertos por COVID-19.

El reporte de la provincia:

Fecha: 17/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 6 482
Cachi 0 86
Cafayate 10 334
Capital 22 9908
Cerrillos 8 896
Chicoana 2 285
Gral. Güemes 3 1156
Gral. San Martín 10 1963
Guachipas 0 36
Iruya 0 69
La Caldera 0 229
La Candelaria 0 25
La Poma 0 26
La Viña 0 206
Los Andes 0 224
Metán 15 423
Molinos 0 51
Orán 8 2429
Rivadavia 0 209
Rosario de la Frontera 1 166
Rosario de Lerma 3 821
San Carlos 0 71
Santa Victoria 0 28
TOTAL 88 20123

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 17/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 6 482
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 99
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 213
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 2 106
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 10 334
CAFAYATE 10 334
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 22 9908
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 20 9483
VILLA SAN LORENZO 2 404
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 896
CERRILLOS 7 612
LA ISLA 0 3
LA MERCED 1 258
SAN AGUSTIN 0 23
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 285
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 120
EL CARRIL 0 162
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1156
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 187
COBOS 0 8
EL BORDO 0 133
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 823
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1963
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 8 261
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 187
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 158
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 951
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 229
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 170
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 25
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 20
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 206
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 158
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 15 423
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 39
EL TUNAL 1 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 1 12
RIO PIEDRAS 0 18
SAN JOSE DE METAN 13 346
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 2429
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 274
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 114
PICHANAL 0 105
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1853
URUNDEL 0 32
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 209
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 166
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 165
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 821
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 383
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 2 348
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 88 20123

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