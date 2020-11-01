Cafayate se acerca a los 250 casos positivos de COVID-19

Este sábado confirmaron 6 nuevos casos y la situación sigue siendo preocupante.
El último reporte de las autoridades sanitarias de la provincia informó que el total de casos en Cafayate es de 243.
|Fecha: 31/10/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|3
|381
|Cachi
|0
|74
|Cafayate
|6
|243
|Capital
|123
|9329
|Cerrillos
|8
|821
|Chicoana
|6
|243
|Gral. Güemes
|4
|1106
|Gral. San Martín
|4
|1861
|Guachipas
|0
|24
|Iruya
|0
|69
|La Caldera
|4
|222
|La Candelaria
|3
|21
|La Poma
|1
|25
|La Viña
|1
|188
|Los Andes
|1
|217
|Metán
|6
|312
|Molinos
|1
|46
|Orán
|8
|2272
|Rivadavia
|1
|201
|Rosario de la Frontera
|2
|109
|Rosario de Lerma
|8
|744
|San Carlos
|0
|36
|Santa Victoria
|0
|21
|TOTAL
|190
|18565
|COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 31/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|3
|381
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|70
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|3
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|1
|30
|GAONA
|0
|3
|GENERAL PIZARRO
|0
|7
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|2
|163
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|90
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|2
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|8
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|74
|CACHI
|0
|55
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|18
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|6
|243
|CAFAYATE
|6
|243
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|123
|9329
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|119
|8928
|VILLA SAN LORENZO
|4
|380
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|8
|821
|CERRILLOS
|6
|571
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|2
|228
|SAN AGUSTIN
|0
|19
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|6
|243
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|97
|EL CARRIL
|6
|143
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|4
|1106
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|180
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|1
|122
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|3
|791
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|4
|1861
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|1
|219
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|2
|181
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|151
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|1
|326
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|929
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|24
|GUACHIPAS
|0
|24
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|69
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|57
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|4
|222
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|4
|57
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|164
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|3
|21
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|2
|18
|LA CANDELARIA
|1
|3
|DEPARTAMENTO LA POMA
|1
|25
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|1
|24
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|188
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|150
|LA VIÑA
|1
|32
|TALAPAMPA
|0
|6
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|1
|217
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|1
|188
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|6
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|6
|312
|AGUA BLANCA
|0
|2
|EL GALPON
|0
|38
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|9
|RIO PIEDRAS
|0
|10
|SAN JOSE DE METAN
|6
|249
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|1
|46
|ALUMBRE
|0
|1
|LA PUERTA
|0
|9
|LURACATAO
|0
|2
|MOLINOS
|0
|15
|SECLANTAS
|1
|18
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|8
|2272
|AGUAS BLANCAS
|0
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|270
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|95
|PICHANAL
|0
|97
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|8
|1730
|URUNDEL
|0
|31
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|201
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|1
|94
|LA UNION
|0
|17
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|24
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|2
|109
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|2
|108
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|8
|744
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|0
|353
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|3
|79
|ROSARIO DE LERMA
|5
|309
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|36
|ANGASTACO
|0
|16
|ANIMANA
|0
|17
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|21
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|2
|TOTALES
|190
|18565