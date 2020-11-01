Cafayate se acerca a los 250 casos positivos de COVID-19

Destacadas01.11.2020 - 9:11

Pandemia

Cafayate se acerca a los 250 casos positivos de COVID-19

Por indio el día noviembre 1, 2020

Este sábado confirmaron 6 nuevos casos y la situación sigue siendo preocupante.

El último reporte de las autoridades sanitarias de la provincia informó que el total de casos en Cafayate es de 243.

Fecha: 31/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 3 381
Cachi 0 74
Cafayate 6 243
Capital 123 9329
Cerrillos 8 821
Chicoana 6 243
Gral. Güemes 4 1106
Gral. San Martín 4 1861
Guachipas 0 24
Iruya 0 69
La Caldera 4 222
La Candelaria 3 21
La Poma 1 25
La Viña 1 188
Los Andes 1 217
Metán 6 312
Molinos 1 46
Orán 8 2272
Rivadavia 1 201
Rosario de la Frontera 2 109
Rosario de Lerma 8 744
San Carlos 0 36
Santa Victoria 0 21
TOTAL 190 18565

 

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 31/10/2020    
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 381
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 70
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 163
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 90
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 74
CACHI 0 55
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 18
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 243
CAFAYATE 6 243
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 123 9329
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 119 8928
VILLA SAN LORENZO 4 380
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 821
CERRILLOS 6 571
LA ISLA 0 3
LA MERCED 2 228
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 243
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 97
EL CARRIL 6 143
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 1106
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 180
COBOS 0 8
EL BORDO 1 122
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 791
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 1861
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 1 219
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 2 181
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 151
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 326
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 929
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 24
GUACHIPAS 0 24
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 222
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 4 57
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 164
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 21
EL JARDIN 0 0
EL TALA 2 18
LA CANDELARIA 1 3
DEPARTAMENTO LA POMA 1 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 1 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 188
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 1 32
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 217
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 6
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 6 312
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 6 249
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 46
ALUMBRE 0 1
LA PUERTA 0 9
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 1 18
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 2272
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 95
PICHANAL 0 97
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1730
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 201
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 24
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 109
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 108
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 744
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 353
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 3 79
ROSARIO DE LERMA 5 309
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 36
ANGASTACO 0 16
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 190 18565

 

 

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