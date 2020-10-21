Cafayate sumó este miércoles cinco casos de COVID y quedó cerca de los 200 contagios

Destacadas21.10.2020 - 20:36

Sigue en aumento

Cafayate sumó este miércoles cinco casos de COVID y quedó cerca de los 200 contagios

Por indio el día octubre 21, 2020

La curva de positivos sigue en aumento y la situación sanitaria presenta un panorama preocupante.

Según las autoridades sanitarias provinciales, en Cafayate se confirmaron cinco nuevos casos de coronavirus este miércoles y el total de contagios llegó a 196.

Fecha: 21/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 16 292
Cachi 2 66
Cafayate 5 196
Capital 89 8464
Cerrillos 33 748
Chicoana 6 197
Gral. Güemes 9 1024
Gral. San Martín 16 1767
Guachipas 0 22
Iruya 0 67
La Caldera 5 200
La Candelaria 1 14
La Poma 1 20
La Viña 6 137
Los Andes 3 201
Metán 7 253
Molinos 0 38
Orán 21 2145
Rivadavia 14 158
Rosario de la Frontera 0 76
Rosario de Lerma 16 632
San Carlos 3 26
Santa Victoria 0 21
TOTAL 253 16764

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 21/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 16 292
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 52
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 2
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 2 23
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 1 4
JOAQUIN V. GONZALEZ 11 121
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 76
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 1
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 2 66
CACHI 2 50
PAYOGASTA 0 16
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 196
CAFAYATE 5 196
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 89 8464
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 86 8118
VILLA SAN LORENZO 3 327
DEPARTAMENTO CERRILLOS 33 748
CERRILLOS 18 532
LA ISLA 0 3
LA MERCED 14 197
SAN AGUSTIN 1 16
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 197
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 74
EL CARRIL 4 120
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 9 1024
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 174
COBOS 1 6
EL BORDO 1 106
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 6 734
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 16 1767
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 4 202
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 2 166
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 140
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 306
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 10 898
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 22
GUACHIPAS 0 22
DEPARTAMENTO IRUYA 0 67
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 55
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 200
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 2 48
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 3 151
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 14
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 12
LA CANDELARIA 1 2
DEPARTAMENTO LA POMA 1 20
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 1 1
LA POMA 0 19
DEPARTAMENTO LA VIÑA 6 137
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 4 121
LA VIÑA 2 12
TALAPAMPA 0 4
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 201
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 173
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 6
TOLAR GRANDE 0 19
DEPARTAMENTO METÁN 7 253
AGUA BLANCA 2 2
EL GALPON 1 32
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 7
RIO PIEDRAS 0 8
SAN JOSE DE METAN 4 200
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 38
LA PUERTA 0 7
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 11
SECLANTAS 0 17
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 21 2145
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 0 259
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 1 84
PICHANAL 0 92
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 20 1633
URUNDEL 0 28
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 14 158
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 2 63
LA UNION 6 12
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 6 18
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 54
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 76
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 75
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 16 632
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 6 322
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 68
ROSARIO DE LERMA 10 240
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 26
ANGASTACO 0 14
ANIMANA 3 12
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 253 16764

 

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