Cafayate sumó este miércoles cinco casos de COVID y quedó cerca de los 200 contagios

La curva de positivos sigue en aumento y la situación sanitaria presenta un panorama preocupante.
Según las autoridades sanitarias provinciales, en Cafayate se confirmaron cinco nuevos casos de coronavirus este miércoles y el total de contagios llegó a 196.
|Fecha: 21/10/2020 ( 17.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|16
|292
|Cachi
|2
|66
|Cafayate
|5
|196
|Capital
|89
|8464
|Cerrillos
|33
|748
|Chicoana
|6
|197
|Gral. Güemes
|9
|1024
|Gral. San Martín
|16
|1767
|Guachipas
|0
|22
|Iruya
|0
|67
|La Caldera
|5
|200
|La Candelaria
|1
|14
|La Poma
|1
|20
|La Viña
|6
|137
|Los Andes
|3
|201
|Metán
|7
|253
|Molinos
|0
|38
|Orán
|21
|2145
|Rivadavia
|14
|158
|Rosario de la Frontera
|0
|76
|Rosario de Lerma
|16
|632
|San Carlos
|3
|26
|Santa Victoria
|0
|21
|TOTAL
|253
|16764
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 21/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|16
|292
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|2
|52
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|2
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|2
|23
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|1
|4
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|11
|121
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|0
|76
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|1
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|8
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|2
|66
|CACHI
|2
|50
|PAYOGASTA
|0
|16
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|5
|196
|CAFAYATE
|5
|196
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|89
|8464
|ATOCHA
|0
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|86
|8118
|VILLA SAN LORENZO
|3
|327
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|33
|748
|CERRILLOS
|18
|532
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|14
|197
|SAN AGUSTIN
|1
|16
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|6
|197
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|2
|74
|EL CARRIL
|4
|120
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|9
|1024
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|1
|174
|COBOS
|1
|6
|EL BORDO
|1
|106
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|6
|734
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|16
|1767
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|4
|202
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|2
|166
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|140
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|306
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|10
|898
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|22
|GUACHIPAS
|0
|22
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|67
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|55
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|5
|200
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|2
|48
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|3
|151
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|1
|14
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|12
|LA CANDELARIA
|1
|2
|DEPARTAMENTO LA POMA
|1
|20
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|1
|1
|LA POMA
|0
|19
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|6
|137
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|4
|121
|LA VIÑA
|2
|12
|TALAPAMPA
|0
|4
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|3
|201
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|3
|173
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|6
|TOLAR GRANDE
|0
|19
|DEPARTAMENTO METÁN
|7
|253
|AGUA BLANCA
|2
|2
|EL GALPON
|1
|32
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|7
|RIO PIEDRAS
|0
|8
|SAN JOSE DE METAN
|4
|200
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|38
|LA PUERTA
|0
|7
|LURACATAO
|0
|2
|MOLINOS
|0
|11
|SECLANTAS
|0
|17
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|21
|2145
|AGUAS BLANCAS
|0
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|259
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|1
|84
|PICHANAL
|0
|92
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|20
|1633
|URUNDEL
|0
|28
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|14
|158
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|2
|63
|LA UNION
|6
|12
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|6
|18
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|54
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|76
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|75
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|16
|632
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|6
|322
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|68
|ROSARIO DE LERMA
|10
|240
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|3
|26
|ANGASTACO
|0
|14
|ANIMANA
|3
|12
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|21
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|2
|TOTALES
|253
|16764